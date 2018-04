Fiorentina | Corvino | “in lotta per l’Europa”

Calciomercato Fiorentina - Corvino : «Badelj? I matrimoni si fanno in due» : VIAREGGIO - Il responsabile dell'area tecnica della Fiorentina , Pantaleo Corvino , insieme all'allenatore Stefano Pioli e a Giancarlo Antognoni hanno assisto alla finale della Viareggio cup tra la ...

Fiorentina : Corvino - puntiamo su giovani : ANSA, - VIAREGGIO , LUCCA, , 28 MAR - Il responsabile dell'area tecnica della Fiorentina, Pantaleo Corvino, insieme all'allenatore Stefano Pioli e a Giancarlo Antognoni hanno assisto alla finale della ...

Fiorentina - Corvino : 'Chiesa nel futuro viola - a Badelj per rimanere manca...' : Il Direttore Generale della Fiorentina Pantaleo Corvino ha rilasciato un'intervista a Rai Sport , diffusa da Repubblica.it : 'Chiesa è un prodotto del nostro settore giovanile emerso dopo tanto lavoro visto che riteniamo quest'ultimo il serbatoio fondamentale per la nostra prima squadra. ...

Fiorentina - il calciomercato non dorme mai : ecco l’osservato speciale da Corvino : Il calciomercato non dorme mai ed anche in questo weekend di campionato il ds della Fiorentina Corvino potrebbe lavorare per il futuro. A Firenze infatti sbarcherà il Chievo Verona, club che ha all’interno della sua rosa un uomo che ha suscitato forte interesse tra i Viola. Si tratta, secondo quanto rivelato da Tuttosport, del centrocampista Castro, da poco rientrato da un lungo infortunio. Un calciatore duttile, d’inserimento, che ...

Fiorentina - Badelj saluta e Corvino si lancia a capo fitto sul sostituto : i dettagli : Fiorentina alle prese con una situazione abbastanza complessa in mediana. Ci riferiamo al contratto di Milan Badelj, in scadenza nella prossima estate e difficilmente rinnovabile. Il calciatore probabilmente deciderà di lasciare il club a parametro zero, scatenando una sorta di caccia al centrocampista in casa viola. Il ds del club Corvino, sta già lavorando sul mercato, grazie anche al notevole anticipo con il quale è venuto a conoscenza ...

Fiorentina - Hagi a gamba tesa : “quella di Corvino è una dittatura” : Georghe Hagi, padre dell’ex Fiorentina Ianis, ha inveito contro Pantaleo Corvino, reo d’aver mal trattato il suo giovane talento. Hagi, parlando ai romeni di Gsp.ro, ha descritto Corvino come un vero e proprio dittatore. “Hanno mentito a me e a Ianis. Da quando è tornato ha avuto 3 offerte, e un grande allenatore ha detto che Ianis può essere paragonato a Totti! A Firenze hanno multato Ianis per aver detto che era deluso di non ...