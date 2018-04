"Forza Italia respinge con sdegno ogni tentativo di accostare il nome del Presidentealla vicenda della trattativa Stato-. La sentenza, in attesa di leggere le motivazioni ci appare frutto di un evidente pregiudizio" Lo si legge in una nota di FI. La nota arriva dopo le parole del Pm Di Matteo: "La sentenza dice che Dell' Utri ha fatto da cinghia di trasmissione tra le richieste di Cosa Nostra e il governo.Il verdetto dice che il rapporto non si ferma alimprenditore ma arriva al politico".(Di venerdì 20 aprile 2018)