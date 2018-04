Fibra ottica | D' Ascenzo | Sapienza | | necessaria in nuova didattica

Wind Tre punta su Milano con rete mobile unica e Fibra ottica : Milano , askanews, - La rete unica di Wind Tre arriva anche a Milano, la capitale economica e finanziaria d'Italia, dove la presenza della società guidata dall'ad Jeffrey Hedberg è già radicata con ...

Wind Tre - multa Antitrust di 4 - 25 milioni per pubblicità su Fibra ottica e traffico dati : “Condotta omissiva e ingannevole” : Pubblicizzava offerte che garantivano di poter navigare online con lo smartphone senza limiti (ma non era proprio così). E ometteva di indicare tutte le condizioni (e i limiti) della sua fibra ottica. Ora è intervenuta l’Antitrust, che ha multato Wind Tre Spa per 4,25 milioni di euro e ha definito “omissiva e ingannevole” la sua condotta. Secondo il Garante della concorrenza e del mercato, la società di telecomunicazioni ha ...

In Italia ponte ultraveloce in Fibra ottica per la ricerca : E’ Italiano il primo ponte ultraveloce in fibra ottica destinato a mettere il turbo alla circolazione di grandi quantita’ di dati. E’ primo passo verso il piu’ grande polo calcolo scientifico nel nostro Paese ed e’ nato con il collegamento fra i due principali centri di calcolo dedicati alla ricerca: il centro LHC-Tier1 presso il Centro nazionale di calcolo (Cnaf) dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare ...

Router per Fibra ottica : guida all’acquisto : Online aumenta il mercato e le vendite dei Router per fibra ottica, segno che la fibra si sta finalmente diffondendo nel nostro Paese e sta raggiungendo un numero sempre più considerevole di famiglie anche lontano dai grossi centri. Quindi per molti è arrivato il momento dello switch, e di passare dalla vecchia ADSL2+ che andava fino a 20 Mb/s alle nuove connessioni basate su fibra. Ho parlato al plurale perché, come i più informati sapranno ...

Open Fiber : specialisti in Fibra ottica formati a Palermo - 2 - : ... dal gaming online alla digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, dalla mobilità sostenibile al telelavoro fino ai video e allo streaming in HD di ultima generazione grazie a una velocità di ...

Open Fiber : specialisti in Fibra ottica formati a Palermo : Roma, 6 apr. (AdnKronos) – Sono sbarcati a Palermo da Roma, da Bologna, dalla Calabria e naturalmente da varie zone della Sicilia. Sono i 27 giovani, studenti universitari e professionisti del settore, che hanno partecipato al corso di specializzazione organizzato da Elis e Open Fiber con lo scopo di formare progettisti di reti in fibra ottica da immettere immediatamente in un mercato del lavoro in continua espansione. L’esperienza ...

Fibra ottica : come procede il cablaggio in Toscana : Il terzo lato positivo della Fibra ottica è la stabilità del segnale: i cavi in vetro causano minori interruzioni durante la trasmissione, e ciò consente ad esempio di godersi uno streaming video ...

Pubblicità ingannevole sulla Fibra ottica - maxi multa da 4 - 8 milioni per Tim : L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha multato la Tim per Pubblicità ingannevole e omissiva sulle connessioni in fibra ottica perché ha omesso di informare adeguatamente i consumatori circa le reali caratteristiche del servizio offerto e le connesse limitazioni.Continua a leggere

Fibra ottica - dall’Antitrust 4 - 8 milioni di multa a Tim per pubblicità ingannevole : L’Antitrust ha multato Tim per una somma complessiva di 4,8 milioni di euro per pubblicità ingannevole sulla Fibra ottica. “Nelle campagne pubblicitarie inerenti l’offerta commerciale di connettività in Fibra ottica (cartellonistica, sito web, below the line e spot televisivi), Telecom Italia, a fronte del ricorso a claim volti a enfatizzare l’utilizzo integrale o esclusivo della Fibra ottica e/o il raggiungimento delle massime ...