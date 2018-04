Luciano Ligabue aprirà la seconda edizione del Festival Nazionale del Cinema e della Televisione di Benevento : ... in Italia, ad unire in una sola manifestazione il mondo del piccolo e grande schermo, attraverso eventi, incontri, interviste, spettacoli, concerti, concorsi, masterclass, proiezioni e dibattiti, ...

Ligabue a Benevento per il Festival Nazionale del cinema e della televisione a luglio : Ligabue a Benevento per il Festival nazionale del cinema e della televisione che si terrà dal 4 al 9 luglio 2018. Ligabue sarà l'ospite d'eccezione dell'apertura del Festival ed è atteso in città per la prima giornata. Un vero e proprio Liga Day è quel che è in programma al Festival nazionale del cinema e della televisione che ha decido di dedicare proprio al rocker di Correggio l'apertura della sua seconda edizione. Il programma della ...

Bologna - torna Borgosalus - il Festival Nazionale del benessere : «Chi fa parte del mondo dello sport sa quanto è importante la prevenzione " aggiunge Filippo Diaco , presidente provinciale Acli Bologna ", per questo la manifestazione abbina le attività fisiche ...

Bressanone : grande Festival per la Giornata Internazionale della Luce Unesco - VeraClasse : ... medicina, arte, scienza. Stampa #Eventi #Lifestyle #Unesco #Bolzano #Europa #Italia #Trentino-Alto Adige Monica Zoppelletto Ultimi Articoli Lifestyle Bressanone: grande festival per la Giornata ...

Da Todi a Orvieto - arriva il Festival Internazionale dei Diritti Umani : In programma anche incontri interculturali, retrospettive, seminari, mostre di fotografia, presentazioni di libri, spettacoli, concerti e tavole rotonde che si terranno nelle location più ...

Festival Internazionale di Giornalismo - edizione internazionale e coinvolgente : ... 42.000 visualizzazioni solo su Youtube, tra i paesi che più di tutti hanno seguito in live streaming l'evento: Gran Bretagna, Spagna, Francia, America. Post correlati DIS CORSIVO. MA RICORDARSI LA ...

Marocco - il Festival internazionale delle arti e delle culture ad Agadir - : Secondo una nota diffusa dagli organizzatori, ricevuta oggi dalla MAP, il Festival ha in programma diversi spettacoli di folklore e artistici di troupe e gruppi provenienti da Spagna, Italia, ...

Il borgo di Salci al Festival Internazionale del Giornalismo : ... Antonio Socci, verrà proposto alla Sala della Vaccara, Palazzo dei Priori, a Perugia, domenica 15 aprile alle ore 17.00, e potrà essere seguito anche in diretta streaming sul sito ufficiale del ...

Perugia - al via il Festival internazionale del Giornalismo 2018 : Perugia, al via il Festival internazionale del Giornalismo 2018 Con oltre 700 speaker, provenienti da 44 Paesi diversi, il capoluogo umbro dall'11 al 15 aprile torna ad ospitare workshop, interviste, spettacoli, musica e documentari su temi di attualità e non solo, sui quali è necessario "confrontarsi e ...

Festival Internazionale del Giornalismo 2018 - Perugia - dall'11 al 15 Aprile : L' ingresso è libero e sarà disponibile anche il live streaming . Inoltre tutti i contenuti saranno disponibili on-demand sulla piattaforma media.journalismFestival.com e su YouTube . Informazioni ...

