Festival di musica per bambini | a Casa della Musica arriva ' Il Circo Nai e Max'

Francesca Michielin : un’estate in viaggio con eventi e Festival musicali : Dopo aver conquistato i principali club di tutta Italia passando per sold out e raddoppi, Francesca Michielin sarà protagonista delle line up dei più importanti festival musicali. La leg estiva del tour, che partirà da Milano il 25 maggio, proseguirà con altri 12 live in tutta Italia, terminando il prossimo 2 settembre con uno speciale appuntamento all’Home festival di Treviso. Francesca sarà anche l’opening act d’eccezione al concerto di Alanis ...

Coachella - Beyoncé è la regina indiscussa del Festival musicale più famoso del mondo : Si è tenuta sabato sera la tanto acclamata esibizione di Beyoncé al Coachella , festival musicale più famoso del mondo che si tiene ogni anno negli Stati Uniti e che ha visto esibirsi, negli corso degli ultimi 40 anni, alcuni degli artisti più famosi di sempre, da Paul McCartney a Lady Gaga. Beyoncé singing the '...

I Festival di musica di quest’estate - in Italia : 14 posti dove da maggio a settembre si potranno ascoltare dei bei concerti, dalle montagne di Lecco alla Sicilia The post I festival di musica di quest’estate, in Italia appeared first on Il Post.

Il Festival musicale 'Correnti del Nera' fa tappa a Vallo di Nera : Entrambi gli spettacoli sono a ingresso libero. Un'ottima occasione per ritornare in Valnerina nei paesi antichi, nelle antiche abbazie e chiese, nei piccoli teatri e negli spazi aperti per conoscere ...

Coachella : 10 curiosità da sapere sul Festival musicale più cool degli Stati Uniti : L’edizione 2018 del Coachella è alle porte! Nei weekend del 13-15 aprile e 20-22 aprile a Indio in California si esibirà il meglio della scena musicale internazionale: da Beyoncé a Eminem, passando per Cardi B. via GIPHY A poche ore dall’inizio di una nuova, memorabile edizione, noi di MTV abbiamo raccolto nel video che trovi qui sotto 10 curiosità che forse non sapevi sul Coachella. Take a look! [arc ...

Festival della Musica liturgica a Vittoria : Sabato 14 aprile a Vittoria si terrà il Festival della Musica liturgica Memorial Pippo Rizza. Otto i cori in gara nella chiesa della Basilica.

Festival delle scienze - all'Auditorium Parco della Musica oltre 340 eventi : Per me, inoltre, la scienza è parte fondamentale della cultura di una società e Roma è la più estesa comunità scientifica d'Italia e forse d'Europa. Ha quindi le caratteristiche per ospitare non solo ...

Custonaci - in scena il musical "Nel cuore di Verona" per il Teatro Festival : Per la partecipazione agli spettacoli è obbligatoria la prenotazione e si comunicano i seguenti contatti: Tel. 0923-030639 - Cell. 347 3083023 - 328 0996484 Il ricavato andrà in beneficenza. '119442' ...

I Festival musicali nel mondo dell'estate 2018 : ... il festival si è trasformato in un grande evento di musica dal vivo, danza e spettacoli comici. Osheaga festival , Parc Jean-Drapeau, Montréal, Canada, " dal 3 al 5 agosto Quasi un festival da ...

I Festival musicali nel mondo dell’estate 2018 : Estate e Musica: un binomio indissolubile, che si traduce in festival sparsi in Italia e in Europa. Ma non solo, c’è infatti il resto del mondo, dagli Stati Uniti, in cui la stagione dei grandi raduni live è anticipata in primavera dal Coachella, all’Australia, fino al Giappone e alla Corea. Se state pianificando un viaggio oltreoceano e vacanze in un altro continente, vale la pena di guardare la selezione dei festival estivi nel mondo: ...

I Festival di musica più belli di quest’estate - in Europa : Sarà un 2018 senza Glastonbury, ma tra giugno e agosto ce ne sono molti altri che si difendono bene The post I festival di musica più belli di quest’estate, in Europa appeared first on Il Post.

I migliori Festival musicali d’Europa dell’estate 2018 : Sebbene la primavera quest’anno sia un po’ capricciosa, una cosa è certa: è la stagione che precede l’estate, che arriverà, con tutti gli eventi a lui correlati. È proprio la stagione estiva, il periodo più adatto ai grandi festival musicali, con palchi montati in aree come parchi, su isole, vicino a laghi e mari. A partire da fine maggio fino alla fine di agosto, sono in programma già una ventina di festival in Europa, dai più ...