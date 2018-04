Federica Panicucci arrabbiata a Mattino Cinque? IL VIDEO

È tutto vero”. Corona–Provvedi - ora è certo. La voce alla fine è stata confermata da Federica Panicucci. Chi conosce bene la “Donatella” - dice che non poteva fare altrimenti : Lei era lì. C’è stata per tutto il tempo. Lui dentro, lei fuori ad aspettarlo. Poi, quando Fabrizio Corona è uscito dal carcere tutto sembrava risolto. L’amore di un tempo, i sorrisi, la quotidianità insieme e lui che immediatamente le ha chiesto la mano. A rivelarlo, la scorsa settimana, era stata la stessa Silvia Provvedi in una intervista al settimanale In Famiglia: ”Fabrizio mi ha chiesto di diventare sua moglie, ho detto subito ...

Maurizio Costanzo Show : ospiti Federica Panicucci - Gemma e Giorgio – Foto e Video : Gemma e Giorgio al Costanzo Show Quest’oggi Federica Panicucci, dopo aver parlato del Grande Fratello di Barbara D’Urso, ha lasciato anzitempo la puntata di Mattino Cinque. Il motivo è semplice: ad attenderla un viaggio per Roma. La bionda conduttrice è tra gli ospiti della puntata di domani – registrata in queste ore – del Maurizio Costanzo Show. Con lei, altri volti familiari al pubblico di Canale 5: Gemma Galgani e ...

Mattino Cinque : Federica Panicucci dimentica Barbara D’Urso : Mattino 5, la Panicucci non annuncia Barbara D’Urso Eppure qualcuno ieri glielo aveva chiesto a Barbara D’Urso durante la conferenza stampa della nuova edizione del Grande Fratello e la stessa aveva scongiurato il problema. Detto fatto. Episodio incriminante è avvenuto poco fa a Mattino Cinque dove quest’oggi Federica Panicucci ha parlato della gloriosa finale de L’Isola dei Famosi, del trionfo di Nino Formicola e del successo d’ascolti (media ...

Federica Panicucci - la telefonata straziante con Al Bano : 'È una cosa squallida' : La bufera di polemiche contro Al Bano , Romina Power e Loredana Lecciso non accenna a placarsi dopo un weekend infuocato ricco di botta e risposta fra i tre. Nel triangolo rovente si è infilata anche ...

“Faccio un casino”. Al Bano furioso. A Mattino Cinque un messaggio privato a Federica Panicucci. La bufera intorno alla situazione sentimentale del cantante non accenna a placarsi. Romina - intanto - resta alla finestra : Per una coppia che sembra ritrovare l’amore ce n’è un’altra che sembra aver dimenticato tutto. Due donne, lo stesso uomo: Al Bano Carrisi, sempre più al centro delle polemiche in queste settimane. Consolato da Romina Power, l’ex storica con la quale sembra tornato il feeling di un tempo. Attaccato da Loredana Lecciso, la donna che aveva preso il posto nel suo cuore dopo la rottura con la cantante e dalla quale ha avuto due figli. L’ultimo ...

“Non posso pensarci”. Lacrime per Federica Panicucci durante l’intervista a ‘Verissimo’. Anche Silvia Toffanin non riesce a trattenere la commozione e prova a confortarla. Cosa è successo in studio : Lacrime per Federica Panicucci a ‘Verissimo’. Non sono giorni facili per lei, messa al centro di una strana voce che voleva la chiusura del suo programma ‘Mattino 5’. A due anni dall’ultima intervista, la conduttrice è tornata ospite di Silvia Toffanin. Nel corso dell’intervista la Panicucci ha parlato a lungo del padre morto lo scorso anno a causa di una brutta malattia. Un tasto ancora dolente per Federica, che ...

