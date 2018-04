Fed Cup | Italia-Belgio domani e domenica a Genova | oggi il sorteggio | SuperTennis tv

Tennis - Fed Cup 2018 : le semifinali. USA favoriti in Francia - tra tedesche e ceche decisivo il doppio? : Nel week end oltre agli spareggi promozione per l’accesso al Gruppo Mondiale 2019 di Fed Cup, si terranno anche le semifinali dell’edizione in corso: a Stoccarda andrà in scena Germania-Repubblica Ceca, mentre ad Aix en Provence si giocherà Francia-USA. Entrambe le sfide si disputeranno sulla terra indoor. Regna sovrano l’equilibrio nella prima sfida, anche se l’assenza di una doppista di livello assoluto da affiancare ad ...

Fed Cup 2018 - Italia-Belgio : azzurre sfavorite - tutto dipenderà da Sara Errani : Il favore del pronostico appartiene al Belgio, questo è fuori discussione, ma l’Italia ha il dovere di provarci e il diritto di crederci. In ballo c’è l’accesso al World Group di Fed Cup, da cui le azzurre mancano da due anni esatti. Lo scenario sarà lo stesso che ha visto impegnati i maschietti della Davis dieci giorni fa, il Valletta Cambiaso di Genova; il risultato, si spera, differente. Il Belgio è una squadra superiore ...

Federlegno : “Preoccupati per dazi” : Rho, 17 apr. (Adnkronos) – “Sui dazi siamo preoccupati, da 15 anni abbiamo investito molto in Russia, a Mosca ed è logico che le condizioni geopolitiche ci mettano in attenzione”. Lo ha detto il presidente di FederlegnoArredo Emanuele Orsini, intervenendo all’inaugurazione del Salone del Mobile. “Per noi – aggiunge Orsini – la Russia è uno sbocco importante ed è l’unico Paese dove abbiamo perso ...

Fed - i dazi distruggono il lavoro. Imprese preoccupate : E' quanto rileva il Beige Book , il rapporto sulle condizioni dell'economia a stelle e strisce, compilato dalla Federal Reserve e che servirà nel corso della prossima riunione del Federal Open Market ...

Calcio : Mondiale per club ogni 4 anni? Il nuovo format dovrebbe sostituire la ConFederation Cup : Altre novità sul fronte Fifa relativamente agli eventi che gli appassionati di Calcio si apprestano a vivere. La Federazione Internazionale sta pensando, infatti, ad un format per sostituire l’attuale Confederation Cup (competizione riservata alle Nazionali) con il Mondiale per club che si disputi ogni quattro anni a partire dal 2021. Secondo un’indiscrezione vicina ai piani alti, il presidente Gianni Infantino avrebbe inviato una ...

Fed Cup 2018 - Italia-Belgio : le nostre avversarie ai raggi X. Elise Mertens la stella : Sabato 21 e domenica 22 si terrà a Genova il play off promozione per l’accesso al Gruppo Mondiale della Fed Cup di tennis femminile: sulla terra rossa outdoor di Valletta Cambiaso si sfideranno l’Italia di Tathiana Garbin ed il Belgio di Ivo Van Aken. Il capitano belga ha convocato quattro atlete per la sfida: andiamo a scoprire ad una ad una le nostre avversarie. Elise Mertens: classe 1995, in rapida ascesa, è numero 17 in singolare ...

Fed Cup 2018 - Tathiana Garbin : “Italia - rispetto per tutti ma paura di nessuno. Il Belgio è forte ma daremo il massimo” : Tathiana Garbin, capitano dell’Italia di Fed Cup, è carica in vista della sfida al Belgio che nel weekend metterà in palio un posto nel prossimo World Group, la Serie A del tennis mondiale. La nostra Nazionale affronterà le Yellow Tigers sulla terra rossa di Valletta Cambiaso a Genova in un playoff promozione che ci vede sfavorite ma, come dice il capitano: “rispetto per tutti, paura di nessuno”. Tathiana Garbin ha parlato così durante la ...

Fifa - idea Mondiale per club per sostituire la ConFederations Cup : La proposta nascerebbe anche da esigenze di appeal: mentre il torneo principale organizzato dalla Fifa, la Coppa del Mondo , è immensamente lucrativo e gode di larghissima popolarità, né la ...

Mondiale per club ogni 4 anni - dal 2021 potrebbe prendere il posto della ConFederations Cup : Anche a causa dell'eccessivo divario tra le partecipanti: nella storia del torneo solo club dall'Europa o dal Sud America hanno alzato la Coppa che laurea il club campione del mondo. Negli Emirati ...

Fed Cup 2018 - Italia-Belgio : su che canale vederla in tv? Il programma e gli orari : Weekend di Fed Cup per il tennis femminile. Scende in campo anche l’Italia, che affronta il Belgio nel playoff che mette in palio un posto nel World Group. Non sarà un compito facile per le azzurre, contro una squadra che può contare su Elise Mertens, sorpresa di questo inizio di stagione, ma le ragazze di Tathiana Garbin potranno contare sul fattore campo. Si giocherà infatti al Valletta Cambiaso di Genova. Saranno due giorni di fuoco. ...

Fed Cup 2018 - Italia-Belgio : Jasmine Paolini e Deborah Chiesa - una crescita che procede troppo a rilento : L’Italia si prepara a vivere il playoff contro il Belgio per tornare nel World Group di Fed Cup. Servirà una grande impresa alla squadra azzurra, visto che la capitana Tathiana Garbin ha scelto, quasi obbligatoriamente, un gruppo davvero molto giovane e con la sola Sara Errani costretta a far da guida alle sue compagne. Tra le convocate ci sono Jasmine Paolini e Deborah Chiesa, due ragazze dal quale ci si aspettava una maggior crescita in ...

Tennis - Fed Cup 2018 : Italia-Belgio - le azzurre ai raggi X. Sara Errani guida di un gruppo giovane : Si è entrati nella settimana del playoff di Fed Cup tra Italia e Belgio. A Genova nel weekend ci si gioca la promozione nel World Group. Tathiana Garbin ha convocato le seguenti giocatrici: Sara Errani, Jasmine Paolini, Deborah Chiesa e Jessica Pieri. Andiamo ad analizzare le azzurre: Sara Errani: numero 91 del ranking WTA. In Fed Cup ha un record di 25-17 (9-4 in doppio). E’ il punto di riferimento di un’Italia completamente nuova e ...