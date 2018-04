Fattura elettronica | sperimentazione in arrivo | presto in vigore in Italia

Obbligo di Fatturazione elettronica tra privati : normativa - da quando e per chi è in vigore : Arriva anche per i privati l’Obbligo di fatturazione elettronica, detta B2B (Business to Business). Il 30 novembre 2018 è stata approvata in Senato la manovra finanziaria che dal 1 gennaio 2019 obbligherà tutti i privati a predisporre l’avvio della fattura elettronica nelle proprie aziende; in alcuni casi è previsto anche un anticipo dell’Obbligo rispetto alla data indicata. La fattura elettronica non è altro che una fattura in ...