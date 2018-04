Farmaci | sviluppato contraccettivo maschile che non influisce sugli ormoni

meteoweb.eu

(Di venerdì 20 aprile 2018) Un nuovo studio pubblicato su “Plos One” ha pubblicato i risultati di test relativi al composto Ep055: è in grado di legarsi alle proteine ​​dello sperma e si è dimostrato in grado di rallentare significativamente la mobilità generale degli spermatozoi senza influire, rendendolo un potenziale anticoncezionalesenza effetti collaterali. Il composto è stato testato solo su modello animale e sotto forma di infusione. “In poche parole, il composto toglie agli spermatozoi la capacità di nuotare, limitando così le possibilità di fertilizzazione. Questo rende Ep055 un candidato ideale per la contraccezionenon ormonale“, spiega l’autore a capo dello studio Michael O’Rand, ex professore di Biologia cellulare e fisiologia alla Chapel Hill School of Medicine dell’Università della Carolina del Nord e ora presidente/Ceo di ...