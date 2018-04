Familiari vittime respingono scuse Eta

Spagna : Familiari vittime respingono le 'scuse' dell'Eta : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

Foggia - in 40 mila alla marcia di Libera con don Ciotti : ‘Il 70% dei Familiari delle vittime non conosce verità : non è possibile’ : Oltre 40 mila persone sono scese in piazza a Foggia per la manifestazione in ricordo delle vittime di tutte le mafie organizzato dall’associazione Libera. Il corteo guidato da don Luigi Ciotti, fondatore di Libera, ha sfilato per le vie della città e dal palco di piazza Cavour sono stati letti i nomi delle 970 vittime innocenti delle mafie. In prima fila i parenti, le istituzioni e i rappresentanti delle associazioni, ma anche ...