Fagioli mung | proprietà e impieghi in cucina

meteoweb.eu

: Pranzo: 50g fusilli fagioli mung; 240g lenticchie; songino; 3g olio canapa 410kcal/56g carb/32g prot/3g fat #chef… - MyRoad2UTMB : Pranzo: 50g fusilli fagioli mung; 240g lenticchie; songino; 3g olio canapa 410kcal/56g carb/32g prot/3g fat #chef… -

(Di venerdì 20 aprile 2018) Quando parliamo di legumi, ci vengono subito in mente le varietà più comuni nel nostro Paese ma che dire dei buonissimi? Questi piccoliverdi, originari di India e Cina, oltre che saporiti e versatili in, vantano ta ntissimebenefiche, tanto da essere citati già nel Grande Erbario della Medicina Cinese 2700 anni fa, come rimedio contro edemi, dolori alle ginocchia, crampi, disturbi digestivi e polmoni deboli. Contenenti tutti gli amminoacidi essenziali, iforniscono proteine d’alta qualità, sono un toccasana per sportivi, contro osteoporosi, per combattere il colesterolo cattivo nel sangue, per la salute del sistema cardiocircolatorio. Essi rappresentano un ottimo rimedio naturale contro i disturbi tipici della menopausa, sono facilmente digeribili, poveri di grassi, mineralizzanti, vitaminici, ricchi di omega 3 e 6, ipocalorici. I ...