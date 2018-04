Fabrizio Corona e Silvia Provvedi si sono lasciati | la conferma

Fabrizio Corona e Silvia Provvedi si sono lasciati (video) : [VIDEO IN AGGIORNAMENTO]E' giunta al capoliena la storia d'amore tra Fabrizio Corona e Silvia Provvedi. L'annuncio uffiicale della separazione è stato dato, stamattina, da Federica Panicucci all'interno di 'Mattino 5' citando una fonte molto vicina ai due ex innamorati. La cantante del duo Le Donatella ha già lasciato la casa dell'ex re delle paparazzate ed è tornata a vivere con la mamma a Modena.prosegui la letturaFabrizio Corona e Silvia ...

Platinette : "Ho sempre difeso Lele Mora. Era pronto a tutto per Fabrizio Corona" (video) : prosegui la letturaPlatinette: "Ho sempre difeso Lele Mora. Era pronto a tutto per Fabrizio Corona" (video) pubblicato su Gossipblog.it 19 aprile 2018 23:15.

Belen Rodriguez e Fabrizio Corona - l'incontro segreto : «L'amore finisce - il bene no» : È ufficiale: Belen Rodriguez e Fabrizio Corona si sono rivisti senza i rispettivi fidanzati. Fabrizio Corona e Silvia Provvedi si sono lasciati? L'indiscrezione: «Tutta colpa di...

Silvia Provvedi ha lasciato l'appartamento di Fabrizio Corona (e forse è colpa di Belen) : Silvia Provvedi ha lasciato l'appartamento di Fabrizio Corona. L'indiscrezione è stata riferita a Mattino 5 da Federica Panicucci. La decisione potrebbe essere collegata all'incontro che l'ex agente dei paparazzi ha tenuto con Belen Rodriguez nei giorni scorsi all'hotel Bulgari di Milano. In passate interviste, la compagna si era più volte detta fedele a Corona e di recente era stata annunciata l'intenzione di sposarsi. "Fabrizio ...

La confessione - Platinette ospite di Peter Gomez : “Lele Mora era pronto a tutto per Fabrizio Corona” : A LA confessione in onda venerdì 20 aprile alle ore 23:00 sul canale NOVE di Discovery Italia Platinette, popolare conduttrice radiofonica di Rtl 102.5, svela a Peter Gomez i retroscena della relazione tra l’ex agente dei vip e il suo protetto. “Lei è stata nella scuderia di Lele Mora?” chiede il giornalista. “Sì, per tre anni, soprattutto quando è andato in carcere”, ricorda la drag queen. “L’ha sempre difeso”, commenta il conduttore. ...

Fabrizio Corona e Belen Rodriguez : incontro ‘segreto’ senza fidanzati : Belén e Fabrizio Corona, chiacchieratissimi ex sempre al centro delle cronache rosa, si sono visti a Milano e hanno trascorso insieme un pomeriggio quando entrambi i rispettivi fidanzati erano lontani dalla città per lavoro. E’ successo domenica 8 aprile, all’hotel Bulgari – dietro al teatro Alla Scala – dopo che un primo tentativo di incontro del giorno precedente è andato a monte quando l’ex fotografo ha ...

Belen Rodriguez vede Fabrizio Corona - i paparazzi li immortalano : Belen Rodriguez e Fabrizio Corona si sono lasciati ormai da parecchi anni, ma a quanto pare la coppia si è rivista. Le foto del loro incontro non sono sfuggite ai paparazzi ed ancora una volta è gossip. Quale può essere il motivo di questo nuovo scoop? Ecco la risposta della showgirl argentina. News gossip: Belen Rodriguez incontra Corona Milano è il luogo in cui si sono incontrati Belen Rodriguez e Fabrizio Corona. Sono ormai anni che il loro ...

“Tutta colpa di Belen…”. La Provvedi se ne va. Silvia lo ha aspettato e per Fabrizio Corona ha mostrato un amore grandissimo - ma quello che è successo ora l’ha sconvolta : Da quando è uscito dal carcere, Fabrizio Corona ha fatto sentire la sua voce in tutti i modi. Ad aiutarlo e sostenerlo in questi ultimi tempi c’è sempre stata lei, la sua donna: Silvia Provvedi. Lo ha aspettato, ha compreso la situazione e con determinazione e amore ha scelto di rimanere al suo fianco. Ma in queste ore pare che le cose tra i due si siano messe molto male e che di mezzo ci sia la tanto rimpianta ex Belen Rodriguez. ...

