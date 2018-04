Ex ministro Landolfi schiaffeggia giornalista Non è l' Arena

Schiaffo dell'ex ministro Landolfi a Danilo Lupo di La7. Ecco cosa è successo : Uno Schiaffo a freddo, durante un’intervista nel centro di Roma. Protagonisti dell’aggressione, Mario Landolfi, ex ministro e politico di Fratelli d’Italia e il giornalista Danilo Lupo , inviato del programma di Massimo Giletti su La7 ‘Non è l’Arena’. Il fatto è avvenuto ieri, nella strade vicino a Montecitorio, in pieno giorno e davanti ai passanti. Lupo stava realizzando un servizio sui vitalizi ...

