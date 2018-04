Eva Henger e Francesco Monte avevano un accordo Isola dei famosi | Alessia

Alessia Mancini dopo l’Isola svela alcuni retroscena : “Monte e la Henger avEvano un’accordo” : Alessia Mancini di ritorno dall’Isola dei Famosi 2018 svela alcuni retroscena interessanti su Francesco Monte ed Eva Henger e su Cecilia Capriotti e Elena Morali. Isola 2018: Alessia Mancini svela l’accordo tra Eva e Monte Lunedì 16 aprile è andata in onda la finalissima dell’Isola dei Famosi che ha incoronato vincitore Nino Formicola. In verità molti sono rimasti delusi dell’eliminazione di Alessia Mancini che ha perfettamente incarnato lo ...

Isola dei Famosi - Mancini rivela : "Henger e Monte avEvano un patto" : 'Eva era molto arrabbiata perché con Francesco , Monte, ndr, aveva in comune la stessa agenzia e tra loro esisteva un accordo tacito per il quale non si sarebbero nominati. Mi chiederei più per quale ...

Isola dei Famosi 2018 - Alessia Mancini/ "Eva Henger e Monte avevano un accordo. E su Rosa Perrotta..." : Isola dei Famosi 2018: Alessia Mancini parla della sua esperienza in Honduras svelando l'accordo tra Eva Henger e Francesco Monte e commentando il rapporto con Rosa Perrotta.(Pubblicato il Fri, 20 Apr 2018 07:01:00 GMT)

Barbara d’Urso attacca l’Isola : “avEva ragione Eva Henger” : A pochi giorni dalla finale de L’Isola dei Famosi 2018, Barbara d’Urso prende una posizione attaccando il reality e dando ragione ad Eva Henger e Striscia La Notizia Dichiarazioni forti quelle rilasciate da Barbara d’Urso sull’ultima edizione de L’Isola dei Famosi 13. A pochi giorni dal ritorno alla conduzione del “Grande Fratello“, Carmelita ha deciso di prendere una posizione sul gestione canna-gate da ...

Isola dei Famosi 2018 - Alessia Marcuzzi ed Eva Henger : pace in vista? : L'edizione 2018 dell'Isola dei Famosi si è conclusa con la vittoria di Nono Formicola. E con lei sembra essere giunta al capolinea anche la polemica sul canna-gate che ha visto scontrarsi Alessia Marcuzzi ed Eva Henger. La conduttrice del reality di Canale5 al settimanale Chi ha affermato di non negare una pace futura con l'ex naufraga, anche se dovrà avvenire a telecamere spente. Non ho mai negato a nessuno la possibilità di un ...

Barbara D’Urso contro l’Isola : «Hanno negato cose vere - Striscia ha dimostrato che Eva Henger aveva ragione». E sulla Marcuzzi : «Ognuno fa il proprio lavoro come vuole» : Barbara D'Urso, Pomeriggio Cinque Finora si era trattenuta, evitando di prendere una posizione palese. Ora che l’Isola dei Famosi 13 è finita, però, Barbara D’Urso ha deciso di togliersi qualche sassolino dalla scarpa e di esprimersi in tono critico sulla gestione del canna-gate da parte del reality di Canale5. Ieri, a poche ore dal suo debutto alla conduzione del Grande Fratello, la popolare conduttrice ha detto la sua, schierandosi ...

“Fuori dagli studi…”. L’Isola è finita - ma la guerra tra Alessia Marcuzzi e Eva Henger no. Occhi puntati sulla conduttrice… : Con il trionfo di Nino Formicola si è conclusa l’edizione 2018 delL’Isola dei Famosi. Un’edizione discussa, che spesso ha lasciato l’Honduras per trasferirsi negli studi televisivi. Gli ascolti in calo, il presunto allontanamento di Alessia Marcuzzi dal timone del programma, gli infortuni di Giucac e Craig e poi lei, la madre di tutte le chiacchiere che ha fatto sobbalzare la direzione e gli spettatori a casa con commenti al vetriolo ...

Eva Henger e Alessia Marcuzzi dopo il canna gate : “Chiarimento ma fuori dagli studi” : Eva Henger e Alessia Marcuzzi in che rapporti sono adesso dopo il caso canna – gate? La conduttrice dell’Isola accenna ad un possibile chiarimento dopo tutto quello che è successo quest’anno all’Isola dei Famosi a seguito dello scandalo canna – gate tutti, ancora oggi, sono curiosi di sapere quali sono i rapporti attuali tra Eva Henger […] L'articolo Eva Henger e Alessia Marcuzzi dopo il canna gate: ...

Barbara d’Urso difende Eva Henger : “Canna-gate? Le prove di Striscia sono evidenti” : Barbara d’Urso torna a parlare del canna-gate a Pomeriggio 5 e si schiera dalla parte di Eva Henger e Striscia la notizia L’Isola dei Famosi è terminata ma il canna-gate continua a far discutere. Barbara d’Urso ne ha parlato di nuovo a Pomeriggio 5 e dopo mesi di testimonianze, prove e mezze verità, la conduttrice […] L'articolo Barbara d’Urso difende Eva Henger: “Canna-gate? Le prove di Striscia sono ...

ISOLA DEI FAMOSI - CRAIG WARWICK PERDONA FRANCO TERLIZZI/ Abbraccio a Domenica Live - Eva Henger si nega : ISOLA dei FAMOSI, CRAIG WARWICK: la sua verità oggi a Domenica Live. Il sensitivo incontrerà anche FRANCO TERLIZZI e Cecilia Capriotti dopo le dichiarazioni delle passate settimane.(Pubblicato il Sun, 15 Apr 2018 17:51:00 GMT)

Craig Warwick a Domenica Live smentisce Franco Terlizzi e chiede un abbraccio a Eva Henger : Domenica Live: cosa ha detto Craig Warwikc sul canna-gate, Franco Terlizzi, Eva Henger, Amaurys Perez e Cecilia Capriotti Craig Warwick è tornato a Domenica Live. Dopo i problemi di salute, il sensitivo è riapparso nel salotto di Barbara d’Urso. E ha chiarito alcune faccende in sospeso, come quelle legate al canna-gate, a Eva Henger e […] L'articolo Craig Warwick a Domenica Live smentisce Franco Terlizzi e chiede un abbraccio a Eva ...

Eva Henger rifiuta l’abbraccio di Craig che sbugiarda Franco Terlizzi : Franco Terlizzi smentito da Craig Warwick a Domenica Live A Domenica Live Craig Warwick è intervenuto dopo settimane di assenze per confrontarsi con Franco Terlizzi, Eva Henger e Cecilia Capriotti. Durante l’intervista vis a vis con Barbara d’Urso il sensitivo ha voluto prima di tutto smentire alle parole dette dall’ex pugile a Striscia la Notizia. Franco intercettato da Valerio Staffelli aveva infatti affermato che Warwick ...

VERISSIMO/ Alessia Marcuzzi : "Ho sofferto per le critiche a L'Isola dei Famosi. Eva Henger? Mi sono liberata.." : VERISSIMO torna in onda oggi, sabato 14 aprile, alle 16.10 su canale 5. Ospiti di Silvia Toffanin sono Alessia Marcuzzi, Barbara D'Urso, Elena Morali, Annalisa.(Pubblicato il Sat, 14 Apr 2018 17:39:00 GMT)

Isola dei Famosi - Alessia Marcuzzi : “Il confronto con Eva Henger? Non mi sono pentita - mi sono liberata” : “sono stati mesi belli, a volte complicati, ma alla fine il successo del pubblico che ci ha seguito mi ha sempre dato conforto. Mi sarebbe dispiaciuto il fatto che in qualche modo l’argomento canna-gate potesse offuscare tutto il programma”: con queste parole Alessia Marcuzzi ha commentato l’edizione dell’Isola dei Famosi giunta quasi al termine. Ospite di Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo, Alessia si è sfogata: ...