Eurolega | Fenerbahce sul 2-0 Vince l' Olympiacos

Basket - Eurolega 2018 : Fenerbahce batte Baskonia e vola sul 2-0 - l’Olympiacos impatta col Kaunas : Serata dedicata alla gara2 di due quarti di finale dell’Eurolega 2018 di Basket. Il Fenerbahce sconfigge il Baskonia per 95-89 e si porta avanti per 2-0 nella serie facendo un passo in avanti importante verso la Final Four mentre l’Olymiacos ribalta lo Zalgiris Kaunas per 79-68 e impatta i conti (1-1). La formazione turca è sempre stata avanti nel punteggio, presa per mano da Brad Wanamaker (19 punti) e Jan Vesely (16, notevole 7 su ...

Basket - Eurolega 2018 : Zalgiris e Fenerbahce si impongono in gara-1 dei play-off : Altre due partite assai interessanti nella serata dedicata ai play-off di Eurolega 2017-2018. Otto le squadre rimaste per contendersi il titolo continentale ed accedere alla Final Four e successivamente cercare di conquistare il trono d’Europa. I lituani dello Zalgiris, sorpresa di questo torneo, firmano un’altra impresa sul campo dei greci dell’Olympiacos (gara-1). Match che si decide all’Overtime 87-78 in cui la ...

Eurolega : Fenerbahçe padrone - Olimpia alle corde : Il Fenerbahce tiene in partita Milano solo per dieci minuti, poi nel secondo quarto scappa via, domina e vince agevolmente il match per 89-70. Milano arriva in versione rimaneggiata senza Theodore, ...

Eurolega - il Fenerbahce affonda Milano : ROMA - L'EA7 Milano priva di Jordan Theodore e Mantas Kalnietis non riesce a compiere l'impresa di battere i campioni d'Europa del Fenerbahce che, pur essendo privi di Gigi Datome, si sono imposti tra ...

Basket - Eurolega 2018 : Fenerbahce troppo più forte - Milano cade ad Istanbul : Dopo la netta sconfitta in Coppa Italia contro Cantù, Milano sprofonda anche ad Istanbul contro il Fenerbahce. I Campioni d’Europa in carica si impongono 89-70 al termine di una partita che hanno controllato fin dal secondo quarto, quando hanno costruito l’allungo decisivo. In casa Olimpia si salva solo Vladimir Micov, autore di 19 punti e miglior marcatore dell’incontro, mentre per il Fenerbache il top scorer è Jason Thompson ...

Diretta / Fenerbahçe Olimpia Milano (risultato live 65-48) info streaming video e tv : 4^ quarto (Eurolega) : Diretta Fenerbahçe Olimpia Milano: info streaming video e tv, orario e risultato live della partita di Eurolega. La squadra di Pianigiani gioca sul parquet dei campioni in carica

Fenerbahce-Milano - Eurolega basket 2018 : orario d'inizio e come vederla in tv. Il programma completo : Palla a due alle ore 18.45 e match che sarà visibile in streaming su Eurosport Player. CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL basket