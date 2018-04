Erdogan | ' Gli incidenti di Fenerbahce-Besiktas? Terrorismo'

Elezioni anticipate in Turchia. Erdogan tenta l'assopigliatutto stringendo l'alleanza con la destra : Le Elezioni parlamentari e presidenziali in Turchia, previste a novembre del 2019, verranno anticipate al 24 giugno di quest'anno. Lo ha dichiarato il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, al ...

Trump compatta gli alleati sullo stop alle armi chimiche e stacca Erdogan dai russi : Ha vinto la linea Mattis, perché Trump ha scelto la risposta misurata suggerita dal capo del Pentagono, per evitare un’escalation. Così, quasi in continuità con l’amministrazione Obama, ha prevalso chi si oppone ad un intervento più profondo degli Usa nella guerra civile siriana. La strategia dunque resta quella di aspettare che Assad vinca militar...

Gaza - alta tensione dopo gli scontri. Erdogan : Netanyahu terrorista : A stretto giro di posta la replica del premier israeliano: 'L'esercito più morale del mondo non accetterà lezioni da qualcuno che per anni ha bombardato indiscriminatamente popolazioni civili'. In ...

Giornalisti in carcere - giornali comprati dagli amici : è la stampa - bellezza. Nella Turchia di Erdogan : In galera ne ha messi oltre 150. Per alcuni ha gettato le chiavi, facendoli condannare all'ergastolo o a trent'anni. Quanto ai giornali scomodi, nessun problema: c'è sempre qualche amico imprenditore che li può acquistare. È la stampa, bellezza. La stampa Nella Turchia di Recep Tayyp Erdogan. La holding del magnate turco Aydin Dogan avrebbe concluso un accordo per la vendita di alcuni tra i principali media di opposizione in ...

Bavaglio in Turchia - Erdogan si prende media opposizione : La holding del magnate turco Aydin Dogan avrebbe concluso un accordo per la vendita di alcuni tra i principali media di opposizione in Turchia, tra cui Hurriyet e la Cnn turca, a un gruppo di ...

Erdogan ad Afrin e l'Ue gli fa un regalo : ... morti assieme a 5 bambini per la cocciutaggine dello scafista turco, e la nota stonata di MSF che invita le autorità greche ed europee a 'porre fine alla politica di contenimento che mette in ...

Ora Erdogan minaccia : toglierò Kobane ai curdi : L'offensiva turca sull'avamposto curdo di Afrin non è ancora terminata, ma il vulcanico presidente Erdogan già annuncia ulteriori avanzate del suo esercito in territorio siriano per 'sgominare i ...

Erdogan vuole il Nord della Siria : “La battaglia di Afrin è solo l’inizio” : Quando la battaglia della Ghouta, in un modo o nell’altro, sarà finita, in Siria comincerà una guerra molto diversa, quella delle frontiere. I ribelli anti-Assad sostenuti dalla Turchia si stanno già preparando. I sogni «rivoluzionari» sono sepolti da un pezzo. Sanno di essere pedine di un gioco più grande, fra le potenze regionali e mondiali. E co...

Erdogan - legge per punire gli adulteri : 1.02 La Turchia ha "fatto un errore ad accantonare un progetto di legge per reintrodurre il reato di adulterio". Così il presidente turco Erdogan sulla singolare proposta di legge accantonata già nel 2004 per potere avviare i negoziati di adesione alla Ue." Si tratta di una questione su cui la Turchia è diversa dalla maggior parte dei paesi occidentali",spiega Erdogan. "Valutiamo ora di introdurre alcune norme suul'adulterio assieme al tema ...

SIRIA - Erdogan BOMBARDA TRUPPE ASSAD AD AFRIN/ Turchia attacca i convogli in aiuto dei curdi : SIRIA, Turchia BOMBARDA le forze filo-ASSAD ad AFRIN: ultime notizie, ERDOGAN attacca i convogli in aiuto dell'enclave curda. Le mosse e i timori internazionali per scontri Usa-Russia(Pubblicato il Tue, 20 Feb 2018 18:48:00 GMT)

Accusa di tradimento e fuga negli Usa : Sükür (ex Inter) perseguitato da Erdogan : Fu il campione simbolo della Turchia, ora il suo nome è stato rimosso da ogni luogo L’ex dell’Inter in esilio negli Usa, Accusato di tradimento. Suo padre è morto in carcere