Emigratis in Russia per incontrare ' Sua Maestà' Toto Cutugno

Emigratis 2 : Pio e Amedeo sono gay. Il viaggio riparte da Ibiza e arriva in Russia e a Sanremo : Pio e Amedeo Pio e Amedeo “shock”. Il gergo sensazionalistico è utile per parlare di quello che accadrà nella seconda stagione di Emigratis, al via lunedì 19 marzo in prima serata su Italia1. Le due ex iene, infatti, decideranno di sposarsi tra loro! Ma nulla è come sembra e il matrimonio gay sarà solo un pretesto per arricchirsi. Ebbene, dopo aver scroccato l’impossibile da sportivi, vip e star di tutto il mondo, non si accontentano ...