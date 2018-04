Emanuela Orlandi rivelazione shock fratello | video verità in un fascicolo

Atlantide - Andrea Purgatori/ Anticipazioni 18 aprile : Emanuela Orlandi - il cielo sottosopra : Atlantide torna in onda oggi, in prima serata su La7: Andrea Purgatori conduce uno speciale sul caso di Emanuela Orlandi intorno al quale, dopo 35 anni, c'è ancora molto mistero.(Pubblicato il Wed, 18 Apr 2018 09:13:00 GMT)

Il capo dell'Anticrimine Rizzi : «?Da via Poma a Emanuela Orlandi - oggi avremmo preso i colpevoli» : Ben oltre le impronte digitali e l?esame del Dna, più vicina ai film di fantascienza americani: è l?impronta facciale, la nuova frontiera delle investigazioni scientifiche....

Il capo della Scientifica - Vittorio Rizzi : 'Da via Poma a Emanuela Orlandi - oggi avremmo preso i colpevoli' : Ma tutti questi strumenti sono sempre sufficienti per trovare la verità? 'La scienza a volte non basta', ammette il prefetto Vittorio Rizzi, responsabile della Direzione centrale...