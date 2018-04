Elisabetta Casellati riferisce al Quirinale | weekend di riflessione per Mattarella

Elisabetta Casellati riferisce al Quirinale : "Ci sono spunti - Mattarella deciderà" : "Ho svolto il mio incarico cercando di favorire un confronto costruttivo per verificare la possibilità di una maggioranza parlamentare nel perimetro e nei limiti indicati dal presidente Mattarella. Ringrazio tutti i leader per avere avviato una discussione che pur nella diversità delle opinioni ha consentito di evidenziare spunti di riflessione politica. sono certa che il presidente Mattarella saprà individuare il percorso ...

Governo - Salvini al telefono con Casellati : “Ciao Elisabetta - ho sentito Di Maio. Ha detto ‘Sto ragionando’. Fai tu” : “Ciao Elisabetta, devi andare al Quirinale? Io ho sondato Di Maio ma qua… mi ha detto sto ragionando, fai tu”. Così il leader della Lega Matteo Salvini parlando al telefono nella Red Lounge del Salone del Mobile, prima di iniziare la visita nei padiglioni dell’esposizione. “Fammi sapere, ho visto che la Ronzulli ha detto che è tutto chiuso – ha detto al telefono camminando avanti e indietro, in una conversazione non ...

Elisabetta Casellati - le proposte a Luigi Di Maio che hanno fatto saltare tutto : rabbia di Matteo Salvini - lo zampino di Berlusconi? : Le consultazioni di Elisabetta Casellati , pare ormai certo, si chiudono con un nulla di fatto: a breve, la premier incaricata riferirà a Sergio Mattarella . Di sicura, però, c'è la rabbia della Lega ...

Guido Crosetto massacra Silvio Berlusconi ed Elisabetta Casellati : 'Due dilettanti allo sbaraglio' : Per Elisabetta Casellati , il ruolo di premier incaricato ricevuto da Sergio Mattarella , si sussurra che sia stato più un onere che un onore. Missione quasi impossibile, quella della forzista ...

Elisabetta Casellati al secondo giro di consultazioni : prima il centrodestra unito - poi i 5 stelle : Il secondo giro di consultazioni a Palazzo Giustiniani riprenderà nel pomeriggio alle 14.30 con la delegazione del centrodestra che si presenterà unita.Alle 17.30 il presidente Maria Elisabetta Casellati ha invece convocato gli esponenti del Movimento 5 stelle. Venerdì mattina la Casellati andrà a riferire al Quirinale sul mandato esplorativo ricevuto per vedere se ci sono possibilità di formare un governo fra ...

Luigi Di Maio respinge il pressing di Elisabetta Casellati. Secondo giro di incontri : "Per M5s non cambia nulla" : Quarantacinque lunghissimi minuti. Quasi un'ora di dibattito serratissimo, durante il quale Elisabetta Casellati ha provato in tutti i modi a sgretolare il veto del Movimento 5 stelle sulla compartecipazione al governo con Forza Italia. Minuti estenuanti, durante i quali Luigi Di Maio non ha ceduto di un millimetro. Cinque minuti di briefing con i suoi, poi si materializza nel Salone degli specchi di Palazzo Giustiniani e mostra il muso duro ...

Sergio Mattarella - la mossa dopo Elisabetta Casellati : Sabino Cassese 'pontiere' tra Pd e M5S : La mossa è stata fatta. Maurizio Martina ha 'aperto' a un dialogo tra il Pd , extra-renziano, quello 'di governo' per intenderci, e il Movimento 5 Stelle . E ora circola anche il nome dell'uomo che ...

Governo di centrodestra insieme ai Cinque Stelle : Mattarella conferisce l’incarico esplorativo a Maria Elisabetta Alberti Casellati : Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha annunciato il conferimento di un mandato esplorativo alla presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati per formare un Governo con la coalizione di centrodestra e il Movimento 5 Stelle. Entro venerdì dovrà conferire sui risultati ottenuti, confermando o meno l’esistenza di una maggioran...

Esecutivo : incarico esplorativo a Maria Elisabetta Alberti Casellati Video : Maria Elisabetta Alberti Casellati ha ricevuto dal Presidente della Repubblica, l’incarico esplorativo [Video] per formare il nuovo Esecutivo. Dopo due giri di consultazioni terminati senza risultato e accordi tra i partiti, #Sergio Mattarella ha preso tale decisione. La Casellati questa mattina è stata convocata alle ore 11 ed ha ricevuto la proposta. Ora stara' a lei decidere se accettare l’incarico esplorativo per cercare di formare un ...

Vittorio Feltri cancella Elisabetta Casellati : 'Il suo sarà un fallimento elegantissimo' : ' Silvio Berlusconi non c'è, è inutile non volerlo . Non è senatore, con il partito è andato sotto la Lega, la questione Silvio insomma è marginale'. Vittorio Feltri , ospite di Myrta Merlino a L'aria ...

Esecutivo : incarico esplorativo a Maria Elisabetta Alberti Casellati : Maria Elisabetta Alberti Casellati ha ricevuto dal Presidente della Repubblica, l’incarico esplorativo per formare il nuovo Esecutivo. Dopo due giri di consultazioni terminati senza risultato e accordi tra i partiti, Sergio Mattarella ha preso tale decisione. La Casellati questa mattina è stata convocata alle ore 11 ed ha ricevuto la proposta. Ora starà a lei decidere se accettare l’incarico esplorativo per cercare di formare un Governo oppure ...

Chi è Maria Elisabetta Alberti Casellati : La prima donna presidente del Senato ha 71 anni ed è in Forza Italia dalla nascita del partito: le è stato affidato un "mandato esplorativo" The post Chi è Maria Elisabetta Alberti Casellati appeared first on Il Post.

Quirinale - Camera e Palazzo Chigi : le tappe di Elisabetta Casellati : Al Quirinale da Sergio Mattarella, poi alla Camera dei Deputati per un primo colloquio col presidente di Montecitorio Roberto Fico, infine a Palazzo Chigi. Sono le tappe della mattinata di Elisabetta ...

Chi è e cosa ha fatto Maria Elisabetta Alberti Casellati : Breve storia della prima donna presidente del Senato, che ha ricevuto un "mandato esplorativo" per cercare una maggioranza parlamentare The post Chi è e cosa ha fatto Maria Elisabetta Alberti Casellati appeared first on Il Post.