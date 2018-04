Elezioni Rsu pubblico impiego Grazie a tutti i lavoratori | il voto conferma la

Elezioni Rsu - Fp Cgil primo sindacato del comparto pubblico in provincia di Terni : Stanno arrivando in queste ore gli ultimi dati, ma il risultato delle Elezioni per il rinnovo delle Rsu, seppure non ultimativo, può considerarsi acquisito: la FP Cgil di Terni è il primo sindacato ...

Elezioni Rsu per il triennio 2018 – 2021 : Da domani si potrà votare per eleggere le nuove RSU (rappresentanze sindacali unitarie) in tutta Italia. Potranno votare sia gli iscritti che i non iscritti al sindacato e anche i lavoratori precari in servizio. Le operazioni di voto per le Elezioni delle RSU si terranno in tutte le scuole e in tutte le amministrazioni nei […] L'articolo Elezioni RSU per il triennio 2018 – 2021 proviene da Scuolainforma.

Elezioni Rsu - Zagatti - Cgil - : 'I nostri candidati hanno una visione confederale' : 'Quest'anno scrive il sindacato in una nota stampa la competizione elettorale non vede semplicemente sfidarsi sigle sindacali, ma diversi modi di immaginare il mondo del lavoro, la sua rappresentanza ...

Elezioni Rsu di Aprile. ANIEF pronta a ridefinire il contratto della Scuola : "Il 17 18 e 19 aprile si vota per il rinnovo delle RSU , rappresentanze sindacali unitarie, ma si vota anche per definire la quota di rappresentatività dei sindacati che firmeranno il nuovo contratto ...

Elezioni Rsu 2018 : tra pochi giorni si vota Video : I giorni 17, 18 e 19 aprile si vota per eleggere i membri delle #Rsu Rappresentanza Sindacale Unitaria. È un grande momento di democrazia, ed è importante che tutti gli aventi diritto vadano a votare, soprattutto per i nuovi compiti che le future Rappresentanze Sindacali Unitarie [Video] avranno. Durante l’assemblea dei nuovi candidati RSU, che si è svolta venerdì 2 marzo alla Camera del Lavoro di Milano, la segretaria generale Manuela Vanoli ha ...

Sicilia : Russo (Confintesa) - al Libero Consorzio Trapani inquinate Elezioni Rsu : Palermo, 4 apr. (AdnKronos) – “Quello a cui stiamo assistendo è un fatto gravissimo che danneggia solo ed esclusivamente i lavoratori. Chi ha questi ‘colpi di genio’ pensa che Confintesa possa arretrare nella sua posizione predominante nella difesa dei lavoratori trapanesi, che abbiamo trovato in stato di abbandono sindacale, senza capire che la nostra forza deriva dalla fiducia dei nostri iscritti e non da atti che ...

Fp/Cgil incontra lavoratori e iscritti per confrontarsi sul contratto sanità pubblica e presentare i candidati alle Elezioni Rsu : Ben 40 i volti nuovi tra gli oltre 90 candidati che la FP/Cgil schiera nelle due aziende sanitarie in rappresentanza di tutti i profili professionali di cui si compone il mondo sanità e delle decine ...