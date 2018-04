Elezioni Rsu | Fp Cgil primo sindacato del comparto pubblico in provincia di Terni

Elezioni Rsu pubblico impiego. "Grazie a tutti i lavoratori - il voto conferma la forza della Cisl" : La Cisl Fp Umbria ringrazia tutte le lavoratrici ed i lavoratori della Pubblica Amministrazione per aver conferma to anche in questa tornata elettorale un'elevata affluenza alle urne del 70/80% degli ...

Elezioni Rsu per il triennio 2018 – 2021 : Da domani si potrà votare per eleggere le nuove RSU (rappresentanze sindacali unitarie) in tutta Italia. Potranno votare sia gli iscritti che i non iscritti al sindacato e anche i lavoratori precari in servizio. Le operazioni di voto per le Elezioni delle RSU si terranno in tutte le scuole e in tutte le amministrazioni nei […] L'articolo Elezioni RSU per il triennio 2018 – 2021 proviene da Scuolainforma.