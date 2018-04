Earth Day 2018 | Giusy Versace celebra la Giornata Mondiale della Terra nell’area

Apple si mobilità per l’Earth Day : donazioni per la Giornata della Terra : Apple si mobilita per l’Earth Day, in programma il 22 aprile, facendo delle donazioni e lanciando il robot Daisy: “Siamo costantemente al lavoro per trovare soluzioni per affrontare il cambiamento climatico e conservare le preziose risorse del nostro pianeta. Stiamo rendendo piu’ facile possibile per i nostri clienti riciclare i nostri dispositivi e fare qualcosa di buono per il pianeta attraverso il programma GiveBack“, ...

Earth Day : 3 universitari italiani su 4 chiedono al proprio ateneo di utilizzare energia rinnovabile : Se il fine dell’Earth Day, la Giornata Mondiale della Terra ideata dall’attivista per la pace americano John McConnell e celebrata per la prima volta il 22 aprile 1970 sotto l’egida dell’ONU, è quello di sottolineare la necessità della conservazione delle risorse naturali della Terra stimolando lo sviluppo di una nuova coscienza ambientale in milioni di persone, il futuro potrebbe essere più roseo di quanto si possa pensare grazie alle ...

FSC® Italia : l’Earth Day è l’occasione per dare nuova linfa alle foreste : Le foreste come investimento per un futuro sostenibile. In occasione dell’Earth Day 2018 (22 aprile), FSC Italia conferma la necessità di utilizzo responsabile delle foreste attraverso azioni di valorizzazione della risorsa boschiva, riforestazione e compensazione. L’associazione, attiva in Italia fin dal 2001, si propone infatti come punto di riferimento nella legalità e nella sostenibilità della filiera legno-carta, in accordo con ...

Earth Day - acqua del rubinetto : una vera scelta green : Preservare il pianeta è ormai un imperativo da seguire. Ogni cittadino può fare la sua parte modificando alcune piccole abitudini come, per esempio, bere l’acqua del rubinetto trattata al ristorante. Così facendo, infatti, verrebbero azzerate le emissioni di CO2 dovute al trasporto dell’acqua in bottiglia e non verrebbe più prodotto il relativo PET, dannoso per l’ambiente. In base alla ricerca 2018, realizzata da Open Mind Research per Aqua ...