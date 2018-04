E ora a chi tocca? Fico | Salvini e Di Maio | tre nomi e tre scenari per uscire dall' impasse

ora gli spagnoli sono più ricchi di noi : in dieci anni è cambiato tutto : Gli spagnoli sono diventati più ricchi degli italiani: in 10 anni è cambiato tutto. E' quanto riferisce il Financial Times in un'analisi basata sui rapporti del Fondo monetario...

Siria - quanto a politica estera l’Italia è ancora parecchio confusa : di Eugenio D’Auria* quanto sta accadendo nel corso delle trattative per la formazione del nuovo governo evidenzia ancora una volta la priorità attribuita dalla maggior parte delle forze politiche agli equilibri interni rispetto alle tematiche internazionali. La crisi Siriana ha contribuito a sottolineare tale aspetto, dimostrando impietosamente la superficialità di alcune analisi e l’assenza di programmi costruiti in base a linee guida e ...

Pallanuoto femminile - la spalla non dà tregua ad Izabella Chiappini. Debutto col Setterosa rinviato ancora : “Il mio sogno è quello di giocare per la Nazionale italiana e di fare grandi cose con le mie compagne” parlava così un anno fa, in esclusiva per OA Sport, Izabella Chiappini, stella brasiliana della Pallanuoto internazionale al femminile, in attesa della possibilità di essere convocata con il Setterosa. Una stagione è passata, i problemi burocratici sono stati risolti: a ottobre è arrivata l’ufficialità da parte della FIN, ...

Disabili - a Milano il mezzo pubblico è un’incognita. “Vuole usare la metro? Chiami mezz’ora prima” : Impossibile essere sicuri di poter viaggiare in metropolitana programmando in anticipo gli spostamenti con la carrozzina. Per sapere se si riuscirà ad arrivare a destinazione bisogna aspettare il giorno stesso del viaggio e telefonare all‘Atm mezz’ora prima di uscire di casa. Solo in quel momento è possibile accertarsi che sia tutto funzionante: ascensori, montascale, sollevatori, pedane. E che ci sia un operatore per l’assistenza. ...

[Il retroscena] Di Maio apre e chiude - Salvini chiede il pre-incarico e il patto fallisce ancora. "Qualcuno bara" : "Mi sa che i due Golden boy della politica italiana oggi non si sono capiti. Oppure c'è qualcuno che bara al tavolo". Alle 9 di sera il senatore di Forza Italia lascia palazzo Madama e sale su un taxi mostrando il pollice verso. La ...

Malagò : “sbagliato legare peso elettorale a rischio Calciopoli” : “Il mondo arbitrale ha delle istanze e fa delle richieste, come fanno tutti. Richieste giuste e legittime che verranno prese in considerazione da chi di competenza, ma non si può dire di condizionare il peso elettorale del 2% in Federcalcio con il rischio di una eventuale nuova calciopoli”. Lo ha detto Giovanni Malagò al termine dell’assemblea di Lega Serie A, replicando al presidente dell’Associazione Italiana Arbitri ...

Silvio Berlusconi - il leghista Gian Marco centinaio : 'ora basta con questi giochini - noi vogliamo governare' : 'Il passo laterale di Berlusconi che stiamo chiedendo è quello di non provocare. Lo abbiamo visto tutti cosa ha fatto dopo il secondo giro delle consultazioni mentre parlava Matteo Salvini'. Lo ha ...

Schianto sulla litoranea : tre feriti gravi. Tra loro un bambino : Tre auto coinvolte, cinque feriti, tre gravi, una madre e suoi tre figli in ospedale. Uno di loro, il più piccolo, ricoverato in codice rosso. E' il bilancio dell'incidente stradale avvenuto nel ...

Poste Italiane / Arriva la rivoluzione - cambia tutto : orari consegna pacchi e finalmente nel pomeriggio... : Dunque bisognerà abituarsi a tenere la porta aperta al postino anche nel tardo pomeriggio, addirittura fino alla prima serata. Secondo le innovazioni impostate da Poste Italiane relativamente alle consegne, esse potranno essere effettuate fino alle 19.45. Questo per venire incontro alle esigenze di molte persone che lavorano, e che dunque non potevano ricevere consegne, pacchi e raccomandate negli orari canonici ai quali le Poste ci avevano ...

Voci della Luna : Rita Dalla Chiesa ancora su Radionorba - stavolta con Ettore Bassi : Voci della Luna Rita Dalla Chiesa continua ad essere impegnata nella tarda serata di Rete 4 con Ieri e Oggi Italiani, ma da questa sera torna anche in radio: alle ore 21.00 partirà su Radionorba – e su Radionorba TV – un nuovo programma intitolato Voci della Luna, che vedrà al fianco della conduttrice un inedito Ettore Bassi, al suo debutto radiofonico. Voci della Luna: da questa sera alle 21.00 su Radionorba e Radionorba Tv Due ore ...

Pd - le minoranze chiedono una direzione urgente : “Il partito deve farsi trovare pronto in caso di trattative di governo” : Dalle parole ai fatti. Poiché i tentativi della presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati e del suo mandato esplorativo probabilmente falliranno, il Pd deve farsi trovare pronto. E quindi è urgente una direzione nazionale del partito il prima possibile. A chiedere la convocazione dell’organismo del Nazareno è la minoranza che fa capo al ministro della Giustizia Andrea Orlando. “Alla luce del rinvio dell’assemblea ...

Il finale di Criminal Minds 13 lascia col fiato sospeso e due possibili morti - ma la serie è ancora a rischio cancellazione : Attenzione: l'articolo contiene spoiler sul finale di Criminal Minds 13. La tredicesima stagione di Criminal Minds si è conclusa con un grosso cliffhanger che rischia di fare infuriare i fan, qualora la serie non fosse rinnovata. Il network CBS ha infatti annunciato quali show torneranno nella prossima stagione, e tra questi non vi è il longevo crime in onda dal 2005 negli Stati Uniti. Nel finale di Criminal Minds 13, dal titolo ...

Salvini : «Improbabile un governo con chi ha perso - ora M5S parli di programmi e non di posti» : Il leader della Lega lancia un ultimo appello alla responsabilità. Anche alla luce della posizione di minoranza ribadita dai Dem. Per il Pd le intese si fanno solo sui programmi e un’alleanza con Di Maio e Toninelli è del tutto improbabile», dice il capogruppo al Senato Marcucci

Bullismo - nuovo allarme : minacce a professoressa in classe - obbligo di dimora per studenti che picchiavano compagno : ROMA - 'Te faccio sciogliere nell'acido professore''. E' allarme Bullismo. Da Lucca a Venezia, da Chieti a Velltri dai professori ai compagni di scuola, si moltiplicano le vittime dei violenti. ...