huffingtonpost

: Bullismo, nuovo allarme dopo Lucca. A Velletri minacce in classe a professoressa: 'Ti sciolgo nell'acido' [news agg… - repubblica : Bullismo, nuovo allarme dopo Lucca. A Velletri minacce in classe a professoressa: 'Ti sciolgo nell'acido' [news agg… - giorgiogaias92 : RT @HuffPostItalia: È allarme bullismo: aiuterebbe una punizione per gli adulti? - HuffPostItalia : È allarme bullismo: aiuterebbe una punizione per gli adulti? -

(Di venerdì 20 aprile 2018) Da Lucca a Venezia, da Chieti a Velletri, dai professori ai compagni di scuola, si moltiplicano le vittime dei violenti. Studenti, adolescenti, coetanei si trasformano in classe in aguzzini dei loro compagni, dei loro insegnanti. Spesso, per postare poi le loro "imprese" in rete.Inizialmente casi rari, oggi sono sempre più frequenti a causa dell'effetto emulazione e anche delle misure, forse adeguate sul piano singolo, ma inefficaci sul piano generale, perché i casi sono via via più frequenti.Accanto a questa notizia un'altra non meno allarmante: nel 2017, 354 adolescenti suicidi.E una terza: gli studenti italiani appaiono nelle rilevazioni internazionali i più ansiosi.Sono tutti segnali indicativi che qualcosa non va e che qualcosa di altro deve pur farsi, visto che non ne veniamo a capo a fronte di leggi, dibattiti e convegni. A proposito die ...