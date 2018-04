Due giorni ' sostenibili' in Campidoglio

Stefania Pezzopane : "Le donne di Simone? Ne ha avuta una ogni Due giorni. Ma è una cosa vecchia. Il costume non lo avrei indossato" : "Sono sempre fidanzata con Simone, sono contenta che partecipi al Grande Fratello, è quello che vuole ed è comunque un'esperienza. Quando mi ha detto che avrebbe partecipato mi sono fatta una risata: non ci credevo!". Ospite a Un Giorno Da Pecora, la deputata Pd Stefania Pezzopane, commenta con queste parole la partecipazione al Grande Fratello Vip di Simone Coccia Colaiuta. Non ha intenzione al momento di andare in studio a ...

Casellati - incarico esplorativo mirato. Due giorni per verificare l'ipotesi di governo centrodestra-5 Stelle : incarico esplorativo mirato a Casellati. Mattarella ha ricevuto la presidente del Senato al Quirinale e le ha affidato il compito di verificare l'esistenza di una maggioranza...

Rush finale - tutti in Molise. Berlusconi torna per Due giorni - : A Montenero di Bisaccia parla Di Maio, Antonio Di Pietro all'Ansa fa capire che non andrà a sentirlo: «Io ormai non faccio politica. Mio figlio è candidato nel centrosinistra, ma io sono fuori. Gli ...

Casellati esploratrice - Due giorni per rimuovere il 'fattore B' : Roma, 18 apr. , askanews, Il mandato esplorativo sulla formazione del nuovo Governo affidato dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella alla presidente del Senato Fi Maria Elisabetta Casellati ...

Mattarella dà l'incarico a Casellati : Due giorni per vagliare ipotesi centrodestra-M5S : Mattarella ha ricevuto la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati al Quirinale e le ha affidato il compito di verificare l'esistenza di una maggioranza parlamentare tra...

Due giorni di Codemotion : e Roma diventa il paradiso degli sviluppatori - : Del resto, 'la programmazione non è una scienza, è un mestiere' , sostiene il padre dello GNU Project e della Free Software Foundation, Richard Stallman. E in quanto tale, va insegnata. Magari, già ...

Due giorni di confronto sulla situazione finanziaria delle Province in Italia a Palazzo Ducale : ... Presidente Provincia di Lucca Piero Antonelli, Direttore Generale UPI Salvatore Bilardo, Ministero Economia e Finanze: "Prospettive della finanza provinciale e il suo ruolo a sostegno degli ...

'La salute scende in piazza' Due giorni di visite gratuite e check-up medici a piazza Dante : visite sanitarie e check-up gratuiti per tutti. piazza Dante a Napoli si trasforma in una sorta di ospedale da campo, tra stand e medici e strutture mobili per 'La salute scende in piazza', in ...

Due bimbi morti in poche ore in un paesino nel bolognese : uno aveva 19 mesi - l'altra solo 24 giorni : Doppia tragedia nel bolognese, a Minerbio, dove due bambini, uno di 19 mesi e una bambina di nemmeno un mese sono morti tra ieri e questa mattina. Il bimbo è stato stroncato da un malore...

Vertical e Mit - Due giorni di corsa con vista lago : Ecco la Lario Mountain Running Cup 2018, memorial Michele Donegana. Il nuovo evento sportivo di corsa in montagna, in programma domani e domenica, organizzato dalla Moltrasio 2013 asd, prevede la ...

Giulia Blasi - #quellavoltache - : 'Da Due giorni il mio sito è sotto attacco hacker' : 'Ci vorrebbero più firme femminili, soprattutto nelle pagine di cronaca, economia e politica internazionale'. Ma non solo. I siti che ospitano solo articoli di giornaliste, che raccontano solo il ...

Giulia Blasi (#quellavoltache) : "Da Due giorni il mio sito è sotto attacco hacker" : "La narrazione che si fa delle donne nei media mainstream italiani è orientata a preservare l’idea che una donna sia al mondo innanzitutto per essere guardata”. Giulia Blasi ha appena finito il suo workshop al Festival Internazionale del Giornalismo di Perugia. Ha parlato di violenza e molestie e di come, questi e altri temi, vengono raccontati dai media italiani. Lo ha fatto, come sempre, senza risparmiarsi. Ma ...