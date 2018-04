Dopo 56 anni di carriera mi seguono anche i giovani

Il 'Freddie Mercury Tribute Concert' - 26 anni Dopo : i video delle migliori performance - 1 / 12 - : 20 apr 2018 - Erano passati giusto cinque mesi da uno dei più brutti colpi inferti al mondo del rock dagli anni Novanta e il mondo del rock - come chiunque si trovi a combattere un dolore troppo grande da razionalizzare - si trovava di fronte a un bivio: farsi...

«Nessun responsabile per la morte di Prince» - Dopo due anni si chiude l'indagine per mancanza di prove : Non ha nessun responsabile la morte di Prince . dopo due anni si sono chiuse le indagini sul suo decesso che aveva destato diversi sospetti. Il cantante era stato trovato senza vita a Minneapolis il ...

Cuba - Diaz-Canel eletto presidente Dopo 60 anni di Castro : Miguel Diaz-Canel, 57 anni, è stato eletto oggi presidente del Consiglio di Stato e del Consiglio dei ministri dall'Assemblea nazionale, il Parlamento unicamerale Cubano. Diaz-Canel,...

Scuola - firmato contratto nazionale istruzione e ricerca/ Aumenti in arrivo Dopo 9 anni di vuoto : Scuola, firmato contratto nazionale istruzione e ricerca: via libera definitivo dopo la pre-intesa di due mesi fa. Tra le novità più attese, Aumenti ai docenti fino a 110 euro.(Pubblicato il Thu, 19 Apr 2018 15:45:00 GMT)

“Mio figlio in una bara e loro…”. Marco Vannini - le parole strazianti della madre. E l’ira. Polemiche a non finire Dopo la sentenza : Quattordici anni ad Antonio Ciontoli. Tre alla moglie, Maria Pezzillo, e i figli Martina e Federico, tutti ritenuti colpevoli di omicidio colposo. Assolta, invece, la fidanzata di Federico, Viola Giorgini, che era accusata di omissione di soccorso. Così ha deciso ieri il Tribunale di Roma che ha disposto inoltre una provvisionale di 400mila euro per i genitori di Marco Vannini. Una sentenza accompagnata dal grido “Vergogna” e che ha ...

“Ohhh!”. Beautiful - due notizie in un colpo solo : Dopo anni torna Taylor - ma non è più come la ricordiamo. I fan avranno un sussulto : ecco com’è adesso : Anche chi non segue con costanza Beautiful avrà sentito parlare e visto almeno una volta Taylor Hayes, storico personaggio della soap opera più famosa e longeva al mondo. La psichiatra che ha fatto perdere la testa al mitico Ridge Forrester e rivale di Brooke Logan è interpretata dall’attrice Hunter Tylo e tutti la ricordano così, bellissima e mora. Due notizie in un colpo solo: dopo l’addio al set di Beautiful nel 2014, la ...

Sara Tommasi parla Dopo 4 anni "Ero bipolare - pensavo di morire" : anni travaglia quelli vissuti dalla showgirl Sara Tommasi , tra la malattia, la sofferenza e un film hard di cui ha parlato l'Italia intera. Ora dopo tanto tempo, la soubrette si confesse a Le Iene: ' ...

“Nessuno capiva…”. Muore tra le braccia della madre. Appena nata è stata una festa - poi inizia a stare male ma i medici non ne vengono a capo. Dopo 5 anni di dolori atroci non ce la fa : “Bastava così poco…” : Quando Jazz Roxanne, una giovane donna di Beverly nello Yorkshire (Gran Bretagna) ha saputo di aspettare una bambina quasi non poteva crederci. Al settimo cielo ha vissuto i nove mesi che la separavano dall’incontro con la sua piccola con grandissima trepidazione. Poi è arrivato il giorno del parto e Darcee Ella Cawthorne è venuta al mondo: era bella e sana, e i suoi genitori avevano finalmente realizzato il loro sogno. Da quel ...

Cuba - Dopo 60 anni finisce era Castro : chi è Diaz-Canel : Eppure di cambiamenti l'economia Cubana , in recessione dal 2016, la prima volta che succede dal crollo dell'Unione Sovietica, ne avrebbe un disperato bisogno, bloccata com'è nella contraddizione di ...

Barcellona senza canterani Dopo 16 anni. E i talenti di casa scappano via : Il calcio non è una scienza esatta, l'esito di una partita o a maggior ragione di una stagione è spesso determinato da variabili impazzite, ma che dietro la crisi recente del Barcellona , reduce da 3 ...

Postino senza bici - la cartolina dal fronte ‘arriva’ 74 anni Dopo. Il mittente ne ha 92 : “Per mamma e papà” : Aveva spedito una cartolina ai suoi genitori 74 anni fa, per far sapere che era ancora vivo e che stava bene. Bruno Bergamaschi, geometra e imprenditore edile di Bonemerse (Cremona), oggi ha 92 anni. Nel ’44 era al fronte e quello scritto non venne mai recapitato “Perché in posta non avevano la bicicletta”. E a matita questa dicitura è ancora impressa sulla cartolina. Con gli occhi lucidi, Bergamaschi racconta a ilfattoquotidiano.it che 74 ...

Con Black Panther a Riad riaprono i cinema Dopo 35 anni : 'MbS', come è più conosciuto, ha invece una politica molto aggressiva in politica estera ed ha avuto un ruolo importante nella devastante escalation della guerra nello Yemen, dove già sono morte ...

Diaz Canel presidente Dopo 60 anni di Castro : Le doti principali di Miguel Diaz Canel sono la riservatezza e la prudenza, e hanno determinato la sua scelta come successore di Raul Castro alla presidenza di Cuba, che a meno di sorprese clamorose verrà ufficializzata oggi. Proprio questo basso profilo, però, ha alimentato l’enigma sulla sua figura. I critici lo considerano uno strumento di Raul,...

Sara Tommasi a Le Iene : «Ero bipolare - pensavo di morire». La showgirl parla Dopo 4 anni di incubo : La malattia, la sofferenza, quel film hard di cui ha parlato tutta Italia con alcune persone che hanno sfruttato la sua fragilità. Sara Tommasi , dopo tanto tempo, è tornata a parlare e lo ha fatto ...