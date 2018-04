Don Matteo | la 12esima serie si farà

«Don Matteo 11» : perché la fiction che piace (ancora) : Bando alle consultazioni al Quirinale, ai dibattiti dei salotti, agli indici di gradimento che sembrano l’ago di una bilancia impazzita. Se ci sono dei personaggi che mettono d’accordo gli italiani, su cui nessuno si sognerebbe mai di infierire, quei personaggi vengono dalla televisione. Salvo Montalbano, Nonno Libero, Don Matteo. Eroi moderni di un Paese che corre veloce, che mira al progresso ma che non riesce proprio a non ...

Don Matteo 12 - non solo Spoleto : Don Matteo 12 si farà. Per il prete detective Terence Hill non è ancora tempo di scendere dalla bicicletta. All’indomani della conclusione dell’undicesima stagione che ha tenuto incollati su Rai1 6 milioni 777mila telespettatori con il 30,18% di share, Matilde e Luca Bernabei, presidente e amministratore delegato della Lux Vide, società produttrice della fortunata serie tv hanno dichiarato: “Vogliamo produrre una 12° edizione ...

Don Matteo 12 si farà?/ Luca Bernabei della Lux Vide : “Noi siamo pronti. L'ultima parola spetta alla Rai” : Don Matteo 12 ci sarà? Si è appena conclusa l'undicesima stagione della serie tv con Terence Hill e i vertici della Lux Vide sono pronti per rimettersi al lavoro. Le parole di Bernabei.(Pubblicato il Fri, 20 Apr 2018 12:48:00 GMT)

Ascolti boom per il finale di Don Matteo 11 - Maria Chiara Giannetta conquista il pubblico : confermata la 12ª stagione? : boom di Ascolti per il finale di Don Matteo 11. Trasmesso ieri sera su Rai1, il doppio episodio conclusivo dell'undicesima stagione ha conquistato 6milioni 700mila spettatori, registrando il 30,2% di share; con questi numeri, la fiction ha vinto in assoluto la prima serata. In particolare, il pubblico di Don Matteo è composto da sempre più giovani che guardano la serie e commentano sui social ogni scena - come dimostra l'hashtag #DonMatteo11 che ...

Ascolti tv - Don Matteo 11 chiude con oltre 6 - 7 milioni di telespettatori : Chiusura vincente per Don Matteo 11 che su Rai1 con 6 milioni 777mila telespettatori, pari ad uno share del 30.18%, si aggiudica il prime time del 19 aprile. Ascolti tv prime time Su Canale 5 il film I.T. – Una mente pericolosa ha raccolto 1 milione 602mila telespettatori pari al 7.3% di share. Sempre in prima serata, su Rai2 The Voice of Italy ha interessato 1 milione 874mila spettatori (8.53%), su Italia1 1 milione 754mila spettatori per ...

Don Matteo 11 - riassunto ultima puntata : Giunge a conclusione, dopo ben 4 mesi di avventure, indagini ed emozioni, Don Matteo 11, l'ormai storica fiction di Raiuno con Terence Hill, che anche in questa stagione ha mostrato di catturare l'attenzione di milioni di telespettatori, restando una delle serie tv più viste in Italia. Alle 21:25, quindi, va in onda l'ultimo episodio, "Il bambino di Natale".Don Matteo 11, ultima puntata: riassunto ...

Don Matteo 12 SI FARÀ?/ Anticipazioni - Terence Hill pronto a tornare : gli ascolti promettono bene : Terence Hill ha già lasciato ad Un passo dal Cielo per concentrarsi su Don MATTEO 11, ci sarà anche una dodicesima stagione? Gli ascolti e le parole dell'attore lasciano ben pensare(Pubblicato il Thu, 19 Apr 2018 22:55:00 GMT)

