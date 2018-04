Divorzio del secolo : alla moglie anche uno yacht da 500 milioni : ... il cui nome è stato inserito nell'elenco dei miliardari russi compilato dal dipartimento del Tesoro americano, aveva acquistato lo yacht Luna, la seconda più grande imbarcazione da crociera al mondo,...

Beautiful Anticipazioni 12 aprile 2018 : Eric perdona Quinn - Sheila convinta del loro Divorzio : Mentre tra i due coniugi sembra tornato il sereno, la Carter si illude della loro rottura definitiva.

Cassazione - pg : "Assegno Divorzio deve tener conto del tenore di vita" : Cassazione, pg: "Assegno divorzio deve tener conto del tenore di vita" Le sezioni unite civili della Cassazione sono chiamate a rivedere (o a confermare) la sentenza Grilli del 2017, per cui era determinante l'indipendenza o autosufficienza economica del coniuge più debole, e non il tenore di vita goduto nel ...

Divorzio - pg Cassazione : sì al criterio del tenore di vita per stabilire l'assegno : La valutazione deve essere fatta caso per caso e il criterio del tenore di vita goduto durante il matrimonio può continuare ad essere preso come riferimento nelle cause di Divorzio, per...

Cassazione - pg : 'Assegno Divorzio deve tener conto del tenore di vita' - : Le sezioni unite civili della Cassazione sono chiamate a rivedere , o a confermare, la sentenza Grilli del 2017, per cui era determinante l'indipendenza o autosufficienza economica del coniuge più ...

Cassazione - pg : "Assegno Divorzio deve tener conto del tenore di vita" : Cassazione, pg: "Assegno divorzio deve tener conto del tenore di vita" Le sezioni unite civili della Cassazione sono chiamate a rivedere (o a confermare) la sentenza Grilli del 2017, per cui era determinante l'indipendenza o autosufficienza economica del coniuge più debole, e non il tenore di vita goduto nel ...

Assegno di Divorzio - tenore di vita al verdetto finale della Cassazione : Questa mattina le Sezioni Unite della Cassazione hanno tenuto un'udienza all'esito della quale verrà chiarito se e quando è dovuto l'Assegno di divorzio. Dal 1990 al 2017 l'interpretazione è stata ...

Divorzio - Cassazione. Il pg : «Sì al criterio del tenore di vita per stabilire l'assegno» : Il criterio del tenore di vita goduto durante il matrimonio deve ancora essere preso a riferimento nelle cause di Divorzio per valutare il diritto del coniuge più debole a ricevere...

Divorzio - Cassazione : sì al criterio del tenore di vita per stabilire l'assegno : Il criterio del tenore di vita goduto durante il matrimonio deve ancora essere preso a riferimento nelle cause di Divorzio per valutare il diritto del coniuge più debole a ricevere...

Cassazione - il pg 'Tener conto del tenore di vita nell assegno di Divorzio' : ROMA - Il criterio del tenore di vita goduto durante il matrimonio deve ancora essere preso a riferimento nelle cause di divorzio per valutare il diritto del coniuge più debole a ricevere l'assegno di ...

Divorzio - Cassazione : sì al criterio del tenore di vita per stabilire l'assegno : Il criterio del tenore di vita goduto durante il matrimonio deve ancora essere preso a riferimento nelle cause di Divorzio per valutare il diritto del coniuge più debole a ricevere l'assegno divorzile.

Il tenore di vita va preso in considerazione per l'assegno di Divorzio. La richiesta del pg della Cassazione : Il criterio del tenore di vita goduto durante il matrimonio deve ancora essere preso a riferimento nelle cause di divorzio per valutare il diritto del coniuge più debole a ricevere l'assegno divorzile. Lo ha chiesto il pg della Cassazione, Marcello Matera, alle sezioni unite della Suprema Corte che devono decidere se confermare o meno il verdetto 'Grilli' che ha archiviato il tenore di vita. La decisione degli ermellini sarà ...

Cassazione - il pg : "Tener conto del tenore di vita nell'assegno di Divorzio" : Lo ha chiesto il pg Marcello Matera alle Sezioni unite, chiamate a decidere se confermare o meno il verdetto Grilli che aveva archiviato il criterio

Russell Crowe e l’arte del Divorzio - all’asta ricordi e cimeli dei suoi personaggi : quasi 3 milioni di dollari : Il corpetto indossato durante le riprese de Il Gladiatore, la divisa di Master&Commander e tanti altri ricordi dai film interpretati. Ha incassati così quasi 3 milioni di dollari il premio Oscar Russell Crowe nell’inusuale “asta di divorzio” che lha promosso per pagare le spese della separazione dall’ormai ex moglie, l’attrice Danielle Spencer. Oltre 200 tra oggetti personali e cimeli cinematografici, 227 per la precisione, ...