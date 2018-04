Disse sindaco bastardo | multata no border ligure

ilgiornale

(Di venerdì 20 aprile 2018) Imperia - Hanno provato a farlo passare come un "delit de solidarité" (delitto di solidarietà), ma stavolta non ha funzionato.Quel "" dato su Facebook aldi Ventimiglia Enrico Ioculano (Pd), per lo sgombero dei migranti dai Balzi Rossi, alla frontiera italo francese di Ponte San Ludovico, è costato una multa e un risarcimento, rispettivamente da mille euro ciascuno, a una noimperiese, di 68 anni: Rosella Dominici, che oggi è stata condannata per diffamazione aggravata dal giudice onorario del tribunale di Imperia, Daniela Gamba. Quando diciamo "non ha funzionato", ci riferiamo al fatto, che in passato, un altro no(questa volta francese), Felix Croft, venne assolto dall'accusa di favoreggiamento dell'immigrazione, per aver portato in Francia dei clandestini africani, dicendo di essere un "passeur solidale" e di aver agito spinto da motivi di umanità e non ...