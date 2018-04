Dipendenti Ferrari Auto | ecco il vero motivo del premio di 5 500 € in busta paga

Blastingnews

(Di venerdì 20 aprile 2018) Mentre Marchionne, il Presidente della societa' di Maranello, nei giorni scorsi ha annunciato che per il 2022 arrivera' una super car totalmente elettrica, una buona notizia riguarda iche ad aprile riceveranno un ricco bonus. Ad annunciarlo sono stati i sindacati Fim Cisl Emilia Centrale. Si tratta di un nuovofino a 5.500 euro ribattezzato di competitivita' aziendale 2017. Frutto di un duro lavoro che ha visto aumentare i fatturati. Solo l’anno scorso sono state prodotte 8.400 macchine, di ottimo livello. Il risultato operativo VIDEOha superato il miliardo di euro. Contributo ai lavoratoriper gli ottimi risultati 2017: i lavoratori di Maranello ai primi posti Grazie a questi numeri circa 3500 lavoratori con poche assenze riceveranno unche oscilla dai 5.183,14 euro a 5.545,96 euro. Si tratta in media di 500 euro in più rispetto al ...