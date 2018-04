Dimentica lo zaino con un chilo di marijuana in treno | chiede aiuto alla Polfer Arrestato

huffingtonpost

(Di venerdì 20 aprile 2018) Si scorda locon undiine si rivolgeper recuperarlo. Un 26enne nigeriano è statoin un'operazione congiunta tra polizia ferroviaria di Foligno e Fabriano e della squadra di polizia giudiziaria del Compartimentodi Ancona. Dopo essere sceso a Foligno dalproveniente da Roma si è rivoltoper recuperare il bagaglio, ritrovato sul convoglio,stazione successiva di Fabriano.Gli agenti però si sono insospettiti per il forte odore, caratteristico, che proveniva da un involucro all'interno dello.E i poliziotti hanno trovato un panetto di. E' stato così organizzato un servizio di appostamento in accordo con gli agenti delladi Ancona e quando il nigeriano si è presentato per ritirare lo, l'uomo ha tentato di disconoscere la paternità ...