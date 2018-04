Dieselgate - Manager della Porsche arrestato in Germania

quattroruote

(Di venerdì 20 aprile 2018) La procura di Stoccarda ha ordinato l'arresto di un dirigenteaccusato di coinvolgimento nele identificato dai media tedeschi come Jörg Kerner, capo dello sviluppo dei powertrainCasa di Zuffenhausen. La misura cautelare è scattata a seguito delle perquisizioni che negli scorsi giorni hanno coinvolto dieci edifici del costruttore tedesco in Baviera e nel Baden-Württemberg in un'operazione mirata a indagare sulle responsabilità nello scandalo emissioni di tre diversi sospetti. I loro nomi non sono stati resi pubblici, ma tra loro figurerebbero un membro del consiglio di sorveglianza, un dirigente d'alto rango e un ex dipendente.Larespinge le accuse. Kerner è attualmente trattenuto in custodia cautelare in quanto gli inquirenti temono possibili fughe all'estero. L'ingegnere, ex Bosch, è entrato nel gruppo Volkswagen nel 2004, quando è stato assunto ...