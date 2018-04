Dieselgate | arrestato manager di Porsche

meteoweb.eu

(Di venerdì 20 aprile 2018) Stoccarda, 20 apr. (AdnKronos/Dpa) –undella, la casa di auto di lusso tedesca, in merito allo scandalo sulle emissioni dei motori diesel. La detenzione è stata confermata dal capo dellaOliver Blume in una lettera del venerdì ai dipendenti. C’era il pericolo che ilpotesse fuggire o tentare di sopprimere le prove, ha detto un portavoce del pubblico ministero.ha negato tutte le accuse.Le indagini riguardano trediaccusati di frode e pubblicità criminale. Oltre al responsabile in detenzione, altri due sospettati sono attualmente membri del consiglio di amministrazione e un ex dipendente. Il sospetto è di aver manipolato i controlli delle emissioni sulle auto diesel.“Il pubblico ministero accusa i tre sospettati edi aver saputo che in questi motori erano state installate unità di controllo e di ...