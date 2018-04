Di Matteo | ' Dell' Utri tramite tra Cosa nostra e governo Berlusconi' Forza Italia

Trattativa - Di Matteo accolto tra gli applausi dopo la lettura della sentenza. E un gruppo di cittadini lo ringrazia : “Siamo tutti Nino Di Matteo“. Così, con queste urla, alcuni cittadini e attivisti di Agende Rosse e Scorta civica hanno incitato i magistrati nell’aula bunker del Pagliarelli, dopo la lettura della sentenza che ha sancito che Trattativa ci fu tra Stato e mafia. applausi anche fuori dall’aula, dove un gruppo di persone ha ringraziato Di Matteo mentre stava uscendo accompagnato dalla sua scorta L'articolo Trattativa, Di ...

"E' il traguardo della mia vita Ma la politica l'ha fatta franca" "Di Matteo ministro M5s? No grazie" : Il fratello del giudice ucciso in via D'Amelio commenta in un'intervista ad Affaritaliani.it la sentenza sulla trattativa Stato-mafia: "Felicissimo, spero di morire prima dell'appello così me ne andrei con questo pezzo di verità ristabilita" Segui su affaritaliani.it

Don Matteo 12 si farà?/ Luca Bernabei della Lux Vide : “Noi siamo pronti. L'ultima parola spetta alla Rai” : Don Matteo 12 ci sarà? Si è appena conclusa l'undicesima stagione della serie tv con Terence Hill e i vertici della Lux Vide sono pronti per rimettersi al lavoro. Le parole di Bernabei.(Pubblicato il Fri, 20 Apr 2018 12:48:00 GMT)

Matteo Renzi : "Tocca ai vincitori delle elezioni" : Tocca ai vincitori fare un governo, sempre che siano in grado. A dirlo è Matteo Renzi nella sua e-news. "Non posso aggiornarvi sull'attività parlamentare perché fino a quando non si forma il governo le commissioni non partono - scrive -. E l'aula procede a rilento. D'altro canto eravamo stati facili profeti nel dire che dopo la bocciatura della riforma costituzionale formare un governo sarebbe stato molto complicato per ...

"Don Matteo 11" - le anticipazioni dell'ultima puntata : Cala il sipario sull'undicesima stagione di "Don Matteo". Giovedì 19 aprile, alle 21:25 su Rai 1, l'ultimo appuntamento con la fortunata fiction. Questo potrebbe essere anche l'...

Pd sotto scacco di Matteo Renzi Si va avanti con l'Aventino La verità sul rinvio dell'assemblea : Era attesissima l'assemblea del 21 aprile, quella in cui si prospettava lo showdown, il redde rationem, la resa dei conti fra antiRenziani e Renziani doc. Ma per volere di questi ultimi Segui su affaritaliani.it

GRANDE FRATELLO 2018 - CONCORRENTI/ Matteo Gentili nel cast? Le parole dell'ex Paola Di Bendetto : GRANDE FRATELLO 2018, CONCORRENTI: altri quasi famosi nella casa? Massimiliano Caroletti, marito di Eva Henger, si candida. Ecco tutti i nomi degli inquilini.(Pubblicato il Fri, 13 Apr 2018 14:40:00 GMT)

Matteo Salvini infastidito dallo show di Berlusconi al Quirinale : la dura nota della Lega : Non era condiviso e non lo sarà mai da parte nostra un no al dialogo con il Movimento 5 Stelle, seconda forza politica in Parlamento. Le parole finali di Berlusconi oggi al Colle non rispecchiano la ...

"Don Matteo 11" - le anticipazioni della tredicesima puntata : Commedia, giallo e sentimento. Con questo consueto mix, e qualche novità, su Rai 1 "Don Matteo", la fortunata serie tv con Terence Hill arrivata alla sua undicesima stagione, continua a registrare...

Pd - la rivolta delle donne contro Matteo Renzi : 'Ci escludete'. Le 400 guidate da Francesca Puglisi : Un nuovo caso nel Pd, un appello di oltre 400 donne democratiche ai vertici del partito, bollato come 'sempre più chiuso e trincerato dietro trattative di soli uomini'. Un appello per chiedere che le ...

Matteo Salvini e Elisa Isoardi - prove di luna di miele/ Matrimonio in vista? Le foto della vacanza a Ischia : Matteo Salvini e Elisa Isoardi, prove di convivenza in vista delle nozze: la coppia in vacanza a Ischia in un hotel a 5 stelle della costiera partenopea(Pubblicato il Tue, 10 Apr 2018 15:40:00 GMT)

Matteo Salvini ed Elisa Isoardi : vacanze ad Ischia prima delle nozze (foto) : ...

Renzi e il bluff delle dimissioni Pd - Matteo ora trama nell'ombra : Il nuovo governo è a un'impasse, Matteo Salvini e Luigi di Maio se le danno di santa ragione dopo essersi corteggiati amorosamente, Silvio Berlusconi sorvola la scena come un astuto rapace e Matteo Renzi trama nell'ombra Segui su affaritaliani.it

