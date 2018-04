Di Maio | trattativa Stato-mafia c' è stata | muore Seconda Repubblica

Matteo Salvini contatta Luigi Di Maio. Dopo gli insulti di Berlusconi trattativa riaperta : Dopo il patatrac di ieri, Luigi Di Maio ha esitato un attimo quando sul display dello smartphone è comparso il nome di Matteo Salvini. Poi ha deciso di rispondere ai messaggi. Un confronto molto prudente, soprattutto da parte del capo politico M5s. Perché Dopo che il segretario della Lega aveva venduto la pelle dell'orso Berlusconi senza aver fatto i conti con l'interessato, la diffidenza è molta. "Serve un atto pubblico di ...

Il Quirinale pronto a un governo di «traghettamento» se la trattativa tra Salvini e Di Maio fallisce : Come non sembra del tutto inverosimile l'altro scenario di cui il mondo politico sta strologando, secondo il quale, se si spezzasse il dialogo tra Salvini e Di Maio, il Pd potrebbe rientrare in gioco.

Porta in faccia Dem a Di Maio Coro di no : "Nessuna trattativa" Il Pd smentisce e delude Repubblica : Nessuna trattativa. Il Pd non lascia margini di speranza a Luigi Di Maio. "Non abbiamo cambiato idea ne' posizione, rispetto a M5S e consultazioni. Non esiste ne' si sta ragionando su alcuna svolta nella trattativa con i 5 Stelle a differenza di quanto riPortato da La Repubblica oggi", dice il renzianissimo sottosegretario alle Politiche europee Sandro Gozi. "La nostra posizione è e ...

Marzio Breda - il segnale sulla trattativa tra Di Maio e Salvini : 'Sul governo siamo molto avanti' : ... 'Mattarella si è compiaciuto di verificare come un movimento rivoluzionario come è il Cinque stelle e in parte la Lega, quando si è accostato al mondo istituzionale ha cambiato i toni, le parole d'...

trattativa presidenti camere di Maio : Impasse sui presidenti di Camera e Senato. Dopo un'iniziale fase in discesa, dove sembrava essere stata raggiunta una intesa di massima tra i due 'vincitori' delle elezioni, coalizione di centrodestra e M5s, che prevedeva di assegnare lo scranno piu' alto di palazzo Madama a Forza Italia e quello di Montecitorio ai pentastellati, la trattativa si è impantanata sul nome di Paolo Romani. Sul capogruppo uscente degli ...

Di Maio tesse la tela della trattativa. Grillo : 'Finiti i vaffa ma niente inciuci' : Il leader pentastellato parlando all'assemblea con gli eletti in Senato del Movimento, fissa i paletti: 'Di ministri si parla con il Colle, di temi coi partiti' -

I paletti di Di Maio e Salvini sulla trattativa di governo : irrinunciabili le rispettive leadership : L'altro capitolo riguarda il Def, il documento di economia e finanza che entro il 10 aprile dovrà essere consegnato al parlamento. Sia la Lega che i 5 Stelle vedono il Def come la prima occasione per ...