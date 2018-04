Di Maio cerca traditori

Di Maio cade nel trappolone di Salvini e cerca una via d'uscita : Quando Luigi Di Maio esce dal Salone degli specchi di Palazzo Giustiniani e si infila con i suoi nell'ennesimo vertice di giornata, prende in mano lo smartphone. Il numero di Salvini è fra quelli chiamati in giornata. Lo pigia. E gli spiega chiaro e tondo che le condizioni poste per iniziare un percorso di governo sono inaccettabili.Poco prima, davanti alle telecamere, aveva declinato l'ennesimo no a un esecutivo con Silvio Berlusconi. ...

Salvini cerca l'intesa con Silvio ad Arcore. Grillo - Di Maio e Casaleggio riuniti ad Ivrea : Dopo lo stop dei 5 Stelle ad una intesa con un centrodestra che vede protagonista Silvio Berlusconi, Matteo Salvini, con il Presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni, è riunito nella residenza del Cavaliere in vista del secondo giro di consultazioni al Colle. I grillini intanto sono riuniti ad Ivrea dopo l'apertura di Di Maio al Pd: sotterriamo l'ascia di guerra - aveva detto - e diamo un governo al Paese. Ma Maurizio Martina, segretario ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 4 aprile : Di Maio cerca di stanare Salvini e il Pd : “Chi ci sta? Ma niente B : Di Maio: “Contratto di governo col Pd o con la Lega. Mai con B.” La mossa del leader dei 5Stelle il giorno prima delle consultazioni è un messaggio a Mattarella: l’alleanza si può scegliere, ma il premier incaricato dovrà essere lui di Luca De Carolis Il sequestro Martina di Marco Travaglio Noi vorremmo qui esprimere la nostra più sentita solidarietà all’autoreggente del Pd Maurizio Martina che non tutti lo sanno, ma è stato vilmente ...

Le grandi manovre per il governo : Salvini e Di Maio cercano il Pd : Una settimana di pausa pasquale e un'altra che verrà spesa per far metabolizzare ai rispettivi elettorati che non potrà esserci un esecutivo tutto grillino con premier Luigi Di Maio e tantomeno un ...

M5S-Lega - si cerca l'intesa sui presidenti delle Camere. Di Maio : 'Apprezziamo atteggiamento di Mattarella' : Ancora due giorni e poi il nuovo Parlamento sarà chiamato ad eleggere i presidenti del Senato e della Camera, primo atto della legislatura. Si intensificano i contatti tra M5s e Lega su questa partita ...

Paolo Romani cerca di salvarsi dal diktat di Di Maio sulla presidenza del Senato. "Ho sbagliato come padre - non influisca sulla scelta politica" : Il forzista Paolo Romani cerca di salvare la sua corsa alla presidenza al Senato dal diktat di Luigi Di Maio. Ieri il leader M5s ha detto chiaramente che non intende sostenere "condannati o imputati" e Romani, purtroppo per lui, è condannato in via definitiva per peculato. Il fedelissimo di Berlusconi oggi però interviene con una nota per ridimensionare il caso: "Ho sbagliato come padre, tutto ciò non influisca sulla scelta ...

M5s - Di Maio : 'Non vogliamo governo di tutti'. Centrosinistra alla ricerca del difficile equilibrio : 'Noi - dice il leader dei 5 Stelle - non temiamo le elezioni'. Nel Pd i discorsi sul prossimo governo si intrecciano con quelli sul futuro del partito. Delrio: 'Io leader? C'è chi è più capace'. ...

Di Maio : Ue? Padoan irresponsabile - cerca di avvelenare i pozzi : Lo ha detto Luigi Di Maio alla stampa estera, sottolineando che il ministro dell'Economia avrebbe ragionato in termini di 'prima di andare all'opposizione avveleno i pozzi. Siamo tutti …

Di Maio cerca sponde vaticane per fare un esecutivo moderato : Luigi Di Maio preferisce Alcide De Gasperi a Steve Bannon. E si affretta a precisarlo dopo l’intervista a La Stampa in cui il demiurgo nazional-populista di Donald Trump si augura un governo Salvini-Di Maio, anche se preferisce il leghista alle politiche assistenzialiste del secondo. Ma Di Maio deve anche correre ad accreditarsi come il referente p...

