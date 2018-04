Deutsche Bank trasferisce 28 miliardi per errore : La maggiore banca tedesca Deutsche Bank ha trasferito per errore 28 miliardi di euro , 34 miliardi di dollari, in una transazione effettuata prima di Pasqua. La notizia è stata confermata dalla banca, ...

Deutsche Bank si addebita per sbaglio 28 miliardi : Il trasferimento di denaro al più grande mercato a termine del mondo per numero di contratti scambiati è avvenuto all'incirca una settimana prima di Pasqua, quando Deutsche Bank stava eseguendo una ...

Deutsche Bank - per errore parte bonifico da 28 miliardi alla Borsa tedesca : Per una svista è partito da Deutsche Bank un bonifico da 28 miliardi di euro diretto ad un conto Eurex, che appartiene alla Deutsche Boerse, e non al cliente desiderato. Lo ha confermato oggi un ...

Per una svista in Deutsche Bank parte bonifico da 28 miliardi : Una svista e parte da Deutsche Bank un bonifico da 28 miliardi diretto ad un conto Eurex, che appartiene alla Deutsche Boerse, e non al cliente desiderato. Lo ha confermato oggi un portavoce dell'istituto di Francoforte. L'errore è avvenuto prima di Pasqua, riporta il portavoce, e sarebbe stato notato e corretto nel giro di pochi minuti, riferisce Der Spiegel. Sviste del genere sono possibili ma mai si era verificato un errore con un ...

SPY FINANZA/ Così la Bce usa Deutsche Bank per portare avanti il Qe : La Banca centrale europea ha mandato un messaggio alla Germania, attraverso Deutsche Bank, per segnalare la volontà di andare avanti con il Quantitative easing. MAURO BOTTARELLI(Pubblicato il Tue, 17 Apr 2018 06:03:00 GMT)SPY FINANZA/ Petrolio e borse, i veri protagonisti dello scontro sulla Siria, di M. BottarelliGEO-FINANZA/ Italia, i danni nascosti nella guerra dei dazi, di G. Pennisi

Deutsche Bank rischia taglio rating S&P - incognite dopo cambio vertici : Deutsche Bank rischia il downgrade di S&P Global ratings, che ha messo sotto osservazione con implicazioni negative la valutazione sul debito di lungo termine del colosso bancario tedesco, pari ad "A-"...

Deutsche Bank vola in Borsa - mercato plaude a nuovo ad Sewing : Roma, 9 apr. , askanews, Il mercato brinda all'arrivo di un nuovo amminiostratore delegato a Deutsche Bank, la prima banca tedesca, che versa in condizioni problematiche. Con l'arrivo del nuovo capo ...

Cambio al vertice in Deutsche Bank : via Cryan - arriva Sewing : Teleborsa, - Cambio al vertice in Deutsche Bank. L'Istituto tedesco ha annunciato che sostituirà il Chief Executive Officer John Cryan con l'attuale numero uno della divisione retail Christian Sewing .

In evidenza sul listino Deutsche Bank : Effervescente la prima banca tedesca come assets , che scambia con una performance decisamente positiva del 2,85%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del DAX30 . ...

Cambio al vertice in Deutsche Bank : via Cryan - arriva Sewing : Cambio al vertice in Deutsche Bank . L'Istituto tedesco ha annunciato che sostituirà il Chief Executive Officer John Cryan con l'attuale numero uno della divisione retail Christian Sewing . Classe ...

Deutsche Bank. Sewing nuovo a.d. : ANSA, - ROMA, 9 APR - ANSA, - ROMA, 8 APR - Christian Sewing è stato nominato dal Consiglio di sorveglianza di Deutsche Bank nuovo amministratore delegato. Sostituisce John Cryan che lascerà l'...

Deutsche Bank - Christian Sewing nominato nuovo A.d. : Christian Sewing è stato nominato dal Consiglio di sorveglianza di Deutsche Bank nuovo amministratore delegato. Sostituisce John Cryan che lascerà l'istituto a fine mese. Si tratta del terzo cambio al ...

Deutsche Bank - l'ad Cryan ha le ore contate : al suo posto Christian Sewing : MILANO - Il consiglio di sorveglianza di Deutsche Bank si avvia a nominare Christian Sewing come nuovo amministratore delegato dell'istituto al posto di John Cyran. Lo scrive l'agenzia Bloomberg ...

Deutsche Bank : verso nomina Sewing a.d. : ANSA, - ROMA, 8 APR - Il consiglio di sorveglianza di Deutsche Bank si avvia a nominare Christian Sewing come nuovo amministratore delegato dell'istituto al posto di John Cyran. Lo scrive l'agenzia ...