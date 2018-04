wired

: Deadpool 2: ecco il tralier finale | Dal 15 maggio al cinema - HDblog : Deadpool 2: ecco il tralier finale | Dal 15 maggio al cinema - MilanoCitExpo : Deadpool 2, ecco il trailer finale che svela X-Force #DipartimentoInnovazioneTecnologia - pcexpander : Deadpool 2, ecco il trailer finale che svela X-Force #pcexpander #cybernews #notizie #news -

(Di venerdì 20 aprile 2018) “Dallo studio che ha ucciso Wolverine“, cioè Fox,arrivare il nuovo, quello conclusivo, su2, il secondo capitolo sulle avventure dello sboccato mercenario sfigurato. In questo nuovo video c’è la solita irriverenza di sempre e veniamo a sapere qualcosa di più sulla trama. Come già visto nelle anticipazioni precedenti, il supereroe interpretato da Ryan Reynolds dovrà sfidare il possente Cable venuto dal futuro (Josh Brolin) per salvare un misterioso ragazzo dai grandissimi poteri distruttivi. Per farlo però ha intenzione di mettere assieme un “c*zzo di supermega gruppo“, ovvero la famosa X-dei fumetti. Dagli X-Men del professor Xavier torneranno infatti Colosso, Testata nucleare negasonica e la new entry Surge. Grazie a Linkedin, poi,arruolerà anche Bedlam, in grado di manipolare i campi magnetici; Shutterstar, venuto ...