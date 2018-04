Dazio chiama dazio | gli Usa non hanno ancora imparato la lezione

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 20 aprile 2018) Riccardo Pizzorno per @Spazioeconomia.net. Questa dovrebbe essere l’esperienza che il passato ha consegnato all’America e ai Paesi più industrializzati che devono far di conto con il saldo della bilancia dei pagamenti. Rimandiamo la memoria agli anni 30 e allo Smoot-hawley tariff act, provvedimento suggerito da Reed Smoot – presidente della commissione finanze del Senato – e promulgato dal presidente Herbert Hoover malgrado i dubbi sulla sua efficacia. Per salvare posti di lavoro e industrie americane si pensò di introdurre in una notte dazi su oltre 20mila prodotti stranieri fino al 60% del prezzo, in alcuni casi quadruplicandoli. Le contromisure non si fecero attendere, con una guerra commerciale di tutto il mondo contro gli Usa e con Canada, Francia, Impero britannico, Italia e Germania che provvidero subito a introdurre misure di ritorsione. Bastarono ...