' David Bowie is here' l omaggio nella metropolitana di New York

Noyz Narcos - tributo agli AC/DC e a David Bowie e il week-end young in Bergamasca : ... Scotti, Orlandi, Piras, Bragalini, Trovesi all'International Jazz Day BREMBATE DI SOPRA " Osservazioni e spettacoli: il week-end alla Torre del Sole CAMERATA CORNELLO " Festa di primavera contadina ...

Sukita - il fotografo di David Bowie 'Il segreto di un ritratto Azzeccare il momento buono' : "Sono stato un fotografo tutta la vita. Di immagini ferme e di immagini in movimento". Con questa semplicità tutta orientale Sukita Masayoshi risponde alla domanda come è cambiata la sua professione ...

Sukita - il fotografo di David Bowie 'Il segreto di un ritratto Azzeccare il momento buono' - Cinema - Spettacoli : 'Sono stato un fotografo tutta la vita. Di immagini ferme e di immagini in movimento'. Con questa semplicità tutta orientale Sukita Masayoshi risponde alla domanda come è cambiata la sua professione ...

David Bowie made in Japan per il Far East Film Festival : L'uomo che cadde sulla terra, David Robert Jones in arte Bowie , amava e praticava ogni genere di cambiamento. Con le amicizie e con gli affetti, però, tendeva decisamente alla perseveranza. ...

David Bowie - svelata la prima statua dedicata al Duca Bianco - : A due anni dalla morte, l'icona del mondo della musica avrà la sua statua ad Aylesbury, in Buckinghamshire, grazie all'artista Andrew Sinclair e all'iniziativa di David Stopps

Svelata la prima statua al mondo in onore di David Bowie " FOTO / VIDEO : La prima statua al mondo in onore di David Bowie è stata Svelata oggi a Aylesbury, una città della contea del Buckinghamshire, nell'Inghilterra sud-orientale. La statua è situata nella piazza del mercato di Aylesbury, ...

Francesco Renga a The Voice of Italy 2018 - giudice esigente aiutato da un drago nel mito di David Bowie : Francesco Renga a The Voice of Italy 2018 sarà un giudice esigente ma non intransigente. Alla vigilia del suo debutto come coach del programma di Rai2, l'artista bresciano ha rivelato le sue impressioni a Sorrisi e Canzoni TV, dove ha raccontato di essere affascinato dai talenti alla David Bowie. Ad aiutarlo nella scelta dei concorrenti da inserire nel suo team, anche un draghetto multipurpose che all'occorrenza sputa fuoco o bolle di ...

Perry Farrell - Jane's Addiction - - il sogno di una città virtuale da 100 milioni di dollari tra ologrammi di David Bowie e Jim Morrison e ... : ... è stata definita dal suo creatore - stando a quanto riferito da Forbes - "un'unica e completa esperienza che trasporterà chi sceglierà di viverla in un altro mondo, modellato su uno scenario del sud-...

Tre pubblicazioni per David Bowie : ROMA, 1 MAR - Le pubblicazioni dei vinili di David Bowie sono sempre al centro dell'attenzione durante il Record Store Day e il 2018 non farà eccezione. Il 21 aprile Parlophone pubblicherà tre ...

MUTE - DUNCAN JONES/ Il figlio di David Bowie e il suo nuovo film per tutti i genitori : Un film dedicato a tutti i geitori, ma soprattutto suo padre, David Bowie. E' MUTE, il nuovo film di DUNCAN JONES che debutta oggi su Netflix, ecco di cosa si tratta(Pubblicato il Fri, 23 Feb 2018 17:30:00 GMT)

David Bowie - esce in aprile la ristampa di "Aladdin Sane" : Una settimana prima, invece, verrà resa disponibile un'edizione rimasterizzata dell'antologia "CHANGESONEBowie" , lo sarà in CD, in digitale - in vendita e in streaming - e in vinile nero e blu, . In ...

DECIBEL/ Video - Lettera dal Duca : l'omaggio a David Bowie accende l'Ariston (Sanremo 2018) : I Decible di Enrico Ruggeri si sono esibiti al Festival di Sanremo 2018 con il brano "Lettera dal Duca". Il trio tornerà sul palco anche nella seconda serata.(Pubblicato il Thu, 08 Feb 2018 00:19:00 GMT)