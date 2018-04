Daniel Craig e Rachel Weisz aspettano il loro primo figlio

Rachel Weisz e Daniel Craig aspettano il primo figlio : Daniel Craig e la moglie Rachel Weistz saranno presto genitori, sarà il primo figlio per loro. LEGGI ANCHELa nuova casa di 007 (alias Daniel Craig) e Rachel Weisz La notizia l’ha data l’attrice, parlando al New York Times del suo ultimo film, Disobedience. «Io e Daniel siamo molto felici», ha raccontato Rachel senza perdersi troppo in dettagli. «Non vediamo l’ora di incontrarlo, è tutto così misterioso!» Quarantotto anni lei, ...

Daniel Craig cede : sarà di nuovo James Bond : Altro che forfait, abbandono, «mi taglio le vene piuttosto che interpretare di nuovo James Bond». Alla fine Daniel Craig cede e accetta il quinto mandato da agente 007 in missione per Sua Maestà, nel primo film della saga diretto da Danny Boyle (Trainspotting, The Millionaire). Ancora lo smoking bianco con la rosa nel taschino, il Martini Dry da sorseggiare, la Walther PPK sempre carica e il costume da bagno per tuffarsi nelle acque increspate ...

I 50 anni di Daniel Craig - nato in un giornale e diventato 007 'Recitare vince le incertezze' : Daniel Wroughton Craig è presentato a sua mamma, il 2 marzo 1968, 'incartatò in un vecchio giornale. È stato appena partorito in casa ma l'ostetrica non riesce a trovare asciugamani o lenzuola o ...

Daniele Bossari : “Canna-gate? Torniamo a parlare di Isola!”. E su Craig Warwick e Franco Terlizzi… : Daniele Bossari è ospite di Verissimo nella puntata di sabato 3 marzo, in onda dalle 16.10 su Canale 5. Ecco le dichiarazioni rilasciate a Silvia Toffanin. Daniele Bossari commenta le dichiarazioni di Craig Warwick su Franco Terlizzi L’opinionista de L’isola dei famosi commenta le dichiarazioni fatte da Craig Warwick la settimana scorsa proprio a Verissimo […] L'articolo Daniele Bossari: “Canna-gate? Torniamo a parlare di ...

Daniel Craig - i 50 anni del James Bond venuto dal proletariato : Nato a Chester, in Gran Bretagna, il 2 marzo 1968, dall'insegnante d'arte Carol Olivia Williams e dal gestore di un pub Timothy John Wroughton Craig, Daniel Craig si è laureato alla Guildhall School ...

Daniel Craig - che cosa è successo a James Bond? La faccia del divo ai Bafta non è quella che siamo abituati a vedere : Che è successo, Daniel? In molti stanno facendo questa domanda al divo di 007 che alla cerimonia dei Bafta è apparso non proprio in grandissima forma. O almeno, diverso da come ce lo ricordavamo. La faccia di Daniel Craig ha infatti subito una evidente trasformazione: in molti sospettano si tratti di chirurgia estetica anche se il realtà l’effetto non è “tirato”. Daniel Craig, are you in there? Fans are startled by James Bond ...

Daniel Craig ai Bafta - il volto sconvolto dai ritocchi chirurgici : sconcerto tra i fan : Ai Bafta, Daniel Craig ha sconvolto il mondo. Già, perché per la premiazione sul palco, è apparso completamente irriconoscibile: il volto letteralmente stravolto . Probabilmente ha esagerato con i ritocchini, e parecchio... Photos: 71st ...

Spectre/ Su Tv8 il film con Daniel Craig e Christoph Waltz : info streaming e trama - oggi - 18 febbraio 2018 - : Spectre, il film in onda su Tv8 oggi, domenica 18 febbraio 2018. Nel cast: Daniel Craig, Christoph Waltz, Lea Seydoux e Ralph Fiennes. Il dettaglio.

