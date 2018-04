Dall'aeroporto di Capodichino al porto di Napoli - nuova fermata per Alibus : A partire da oggi, venerdì 20 aprile il servizio Alibus, che collega l'aeroporto di Capodichino con la città e con il porto di Napoli, effettuerà una terza fermata all'interno del sedime portuale, all'...

«Hello Goodbye» - la tv verità passa anche Dall'aeroporto : Giovanni Terzi Una bella ragazza aspetta il ritorno del fidanzato dopo venti giorni di lontananza forzata. Intanto, mentre un giovane africano, assieme ad un gruppo di medici di una missione ...

Italiani sequestrati per 16 ore e picchiati nell’aeroporto di Istanbul Dalla polizia turca : Italiani sequestrati per 16 ore e picchiati nell’aeroporto di Istanbul dalla polizia turca “Zitta o ti picchiamo più forte”, ha minacciato un poliziotto turco a Lea. All’origine del sequestro, una carta d’identità ritenuta falsa perché la donna è in fase di transizione, come documentato da relazione medica mostrata agli agenti. La Farnesina non ha reso […]

Aeroporto dello Stretto verso la chiusura serale - Dall'Aspromonte il disperato appello alla politica : 'così scompariamo' : ... è sede, inoltre, di una Università per Stranieri, la Dante Alighieri, peraltro l'unica del Mezzogiorno, che attrae centinaia di studenti da ogni parte del mondo. Reggio, pertanto, per vocazione ed ...