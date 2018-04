Dakota Fanning | la ragazza è un prodigio

vanityfair

: Lalienista e la New York più oscura: Dakota Fanning Luke Evans e Daniel Bruehl ci parlano dellattesa serie -… - zazoomnews : Lalienista e la New York più oscura: Dakota Fanning Luke Evans e Daniel Bruehl ci parlano dellattesa serie -… - blackeyedmarti : RT @VanityFairIt: Debutta su #Netflix la nuova serie con Dakota Fanning #LAlienista - AndreaAAmato : Dakota Fanning: The Alienist finisce con la prima serie #dakotafanning @NetflixIT #thealienist -

(Di venerdì 20 aprile 2018) Questo articolo è stato pubblicato sul numero 16 di Vanity Fair (2018), in edicola fino al 24 aprile. Per capire chi èbisogna tornare indietro di quasi vent’anni. Come molti attori bambini, ha iniziato con gli spot pubblicitari, anche se spesso ai provini veniva scartata. Cercavano volti carini – e il suo lo era – e capelli lunghi – mentre lei li portava corti. «Ma fin da piccola ho sempre avuto la capacità di capire istintivamente che cosa fosse importante e che cosa no. “Credo che cercassero una bambina con i capelli castani o più lunghi”, dicevo a mia madre per spiegarle perché non mi avessero scelta”. “Credo che tu abbia ragione”, mi rispondeva lei». Oggiha 24 anni e, a sentire i pareri di chi ha lavorato con lei, ciò che la rende unica è il fatto di non essere in qualche modo mai cambiata: a cinque anni aveva la maturità di una ventenne, mentre oggi mantiene ...