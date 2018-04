Da Napoli rete europea per seconda vita grandi edifici

Juventus-Napoli - ora diventa davvero decisiva : pro e contro delle due pretendenti al titolo : Juventus-Napoli- Ora diventa decisiva. Tutto pronto per il big match di domenica all’Allianz Stadium. Juventus-Napoli si giocano il titolo dopo il mezzo passo falso bianconero a Crotone e dopo la vittoria partenopea in casa contro l’Udinese. Napoli a -4. Scudetto e giochi riaperti. PERCHE’ IL NAPOLI PUO’ RIBALTARE LE COSE? Regna il grande entusiasmo in […] L'articolo Juventus-Napoli, ora diventa davvero decisiva: ...

Vittime prete pedofilo - sit in a Napoli : ANSA, - Napoli, 7 APR - "Perché il cardinale Sepe non fa sentire la sua voce? Dove si trova il prete autore degli abusi?" hanno detto oggi esponenti della 'Rete l'Abuso' dinanzi alla cattedrale di ...

Terrorismo - la 'rete' di Amri : centrale del falso in un box a Napoli : Si sono avvalsi della facoltà di non rispondere i quattro tunisini, che risiedevano tra Napoli e la provincia di Caserta, arrestati giovedì scorso perché accusati di fabbricare documenti falsi per gli ...

Amri e la rete dei trafficanti di uomini : a Napoli l’hub dei tunisini diretti in Francia : Un’organizzazione “punto di riferimento per i tunisini che emigrano in Occidente” con base a Napoli in grado di far transitare clandestini dall’Italia verso la Francia, garantendo loro documenti falsi, spostamenti lungo la Penisola e passaggio in auto oltreconfine. Un gruppo che ha “notorietà e radicazione” in Tunisia e in Europa, con il quale Anis Amri era entrato in contatto nel periodo trascorso ad Aprilia, ...

Maltempo Napoli : crolla parete esterna di un palazzo - evacuate 30 famiglie : Il Maltempo ha provocato il crollo della parete esterna di un palazzo di Gragnano (Napoli) nel primo pomeriggio di oggi: il forte boato è stato avvertito in tutto l’edificio di via Vittorio Veneto 235, tanto che gli abitanti del palazzo si sono riversati in strada. La parete del palazzo è crollata sul terrazzo di un’altra palazzina adiacente. Non si segnalano ulteriori danni né feriti, ma le 30 famiglie del palazzo interessato dal ...

Inter-Napoli 0-0 - pali ed emozioni ma nessuna rete : per la Juventus è fuga scudetto? : Termina senza reti l'atteso posticipo della 28esima giornata di Serie A fra Inter e Napoli, un risultato che sorride alla Juventus da questa sera da sola al comando della classifica con un punto di ...