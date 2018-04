Custodie PC | quale comprare

chimerarevo

: Grazie al produttore di custodie #olixar forse possiamo conoscere in anteprima quale sarà il prossimo #flagship di… - Il_Ronsi : Grazie al produttore di custodie #olixar forse possiamo conoscere in anteprima quale sarà il prossimo #flagship di… - Il_Ronsi : Grazie al produttore di custodie #olixar forse possiamo conoscere in anteprima quale sarà il… -

(Di venerdì 20 aprile 2018) I computer portatili sono dei preziosi oggetti che ci accompagnano ovunque andiamo. Per questo motivo è fondamentale proteggerli al meglio, in modo che non si danneggino durante il trasporto. Fortunatamente esistono delleche ci consentono di trasportarli in sicurezza. Ovviamente non sono in grado di garantire una protezione totale dagli urti e dalle cadute. Questo tipo di oggetti sono realizzati per offrire protezione contro graffi e piccoli urti, in quanto sono dotati di una piccola imbottitura. In questa guida vedremo quali sono le miglioriPC e come quali sono gli aspetti da prendere in considerazione al momento dell’acquisto. Indice LePC più vendute del momento Come scegliere una custodia 11/11.6 pollici 13/13.3 pollici 14 pollici 15/15.6 pollici 17 pollici Altre guide interessanti LePC più vendute del momento Di seguito riportiamo la ...