Cuba | Usa a Diaz-Canel | ' metta fine a repressione'

Cuba : Pence a Castro via Twitter - 'Usa con popolo Cubano' : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

Usa a Cuba : ora porre fine a repressione : 00.31 Gli Usa denunciano come "non democratica" la transizione avvenuta a Cuba e invitano il nuovo presidente Dìaz-Canel a porre fine alla "repressione", non avendo permesso al popolo "di avere una scelta attraverso elezioni libere, giuste e disputate", ha detto il portavoce del dipartimento di Stato. "Il nuovo presidente dovrebbe intraprendere passi concreti per migliorare le vite del popolo Cubano, per rispettare i diritti umani e per ...

Gorbaciov : Usa-Russia come crisi a Cuba : 17.00 E' necessario che Vladimir Putin e Donald Trump si incontrino al più presto per evitare una sorta di "crisi Cubana" del 21esimo secolo. E'l'appello lanciato dall'ex presidente della ex Urss, Gorbaciov, riferendosi alla crisi degli anni 60 per i missili russi a Cuba. Secondo Gorbaciov, si devono "accelerare" i preparativi di un summit PutinTrump, così da abbassare la tensione". "Spero non si arrivi alla crisi Cubana nei rapporti fra ...

Cuba-Usa hanno collaborato a spegnere incendio base Guantanamo : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...