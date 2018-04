Crolla a New York United Rentals

Crolla a New York J.M. Smucker : Aggressivo avvitamento per J.M. Smucker , che tratta in perdita del 3,15% sui valori precedenti. L'analisi settimanale del titolo rispetto allo S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in ...

Crolla a New York Ralph Lauren : Affonda sul mercato la maison statunitense , che soffre con un calo del 2,66%. La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del World Luxury Index , ad evidenza del ...

Cambridge Analytica - Crolla il titolo Facebook "Portammo le fake news ad un altro livello" : Wall Street punisce l'azienda di Mark Zuckerberg nonostante essa si professi come vittima dell'imbroglio. Secondo un ex dipendente di Cambridge Analytica, società che ha partecipato alle campagne di Trump e Brexit, sarebbero stati usati dati di Fb avuti in modo "inappropriato" per influenzare l'opinione degli elettori

Crolla a New York Abercrombie & Fitch : In forte ribasso la società americana dell'abbigliamento giovanile , che mostra un disastroso -2,02%. Comparando l'andamento del titolo con il World Luxury Index , su base settimanale, si nota che ...

Crolla a New York Movado : In forte ribasso la big statunitense degli orologi di lusso , che mostra un disastroso -2,35%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Movado più ...

Crolla a New York Toll Brothers : In forte ribasso il costruttore americano di case su misura di prestigio , che mostra un disastroso -5,11%. L'analisi settimanale del titolo rispetto al World Luxury Index mostra un cedimento rispetto ...