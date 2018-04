Crisi allergica causata dalle graminacee | sintomi e cibi da evitare

meteoweb.eu

: @HojohClo Ho appena avuto una crisi allergica,dimmerda quindi ?? - DesyDesktopp : @HojohClo Ho appena avuto una crisi allergica,dimmerda quindi ?? - baeknuggets : *io in preda a crisi allergica*: no chiudete la finestra che entrano i pollini non respiro @cardamxm : oh così fina… -

(Di venerdì 20 aprile 2018) Lesono una famiglia di piante diffuse a livello globale, sia annuali che perenni, prive di rami e fusto legnoso e sostanzialmente erbacee. Rappresentano i principali alimenti di base per l’essere umano, ma al contempo sono le principali responsabili del raffreddore da fieno. Il 70% circa degli allergici ai pollini reagisce alle. Evitarle è praticamente impossibile, sono diffuse in tutto il mondo e liberano nell’aria enormi quantità di polline. L’allergia alleè una delle più frequenti allergie respiratorie, molto comune nei bambini che, secondo i dati dell’Istituto Superiore di Sanità rappresentano il 10%-20% della popolazione, a seconda delle zone e delle stagioni, e mostrano una tendenza in crescita. A questa specie appartengono sia erbe selvatiche sia varietà commestibili come per esempio grano, orzo, riso, avena, segale, mais. La ...