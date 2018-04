CRIMINAL MINDS 13 Anticipazioni del 20 aprile 2018 | Luke ha trovato un nuovo amore?

Il finale di CRIMINAL MINDS 13 lascia col fiato sospeso e due possibili morti - ma la serie è ancora a rischio cancellazione : Attenzione: l'articolo contiene spoiler sul finale di Criminal Minds 13. La tredicesima stagione di Criminal Minds si è conclusa con un grosso cliffhanger che rischia di fare infuriare i fan, qualora la serie non fosse rinnovata. Il network CBS ha infatti annunciato quali show torneranno nella prossima stagione, e tra questi non vi è il longevo crime in onda dal 2005 negli Stati Uniti. Nel finale di Criminal Minds 13, dal titolo ...