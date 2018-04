Crescita | le riforme che servono all' economia italiana

Conti pubblici - Fmi rivede al rialzo la Crescita italiana ma avverte : “Incertezza politica minaccia le riforme” : L’economia italiana andrà meglio del previsto nel 2018, ma rimarrà fanalino di coda dell’Eurozona. E l’incertezza politica post-elettorale aumenta i rischi per l’attuazione delle riforme, vista la possibilità che il prossimo esecutivo modifichi l’agenda. E’ l’avvertimento contenuto nel World Economic Outlook diffuso dal Fondo Monetario Internazionale, che ricorda ancora una volta come l’elevato ...

Fmi : 'In Italia Crescita a + 1 - 5% - ma l'incertezza politica mette a rischio le riforme' : ' l'incertezza politica ' in Italia 'crea rischi nell'implementazione delle riforme' , con la possibilità anche di 'revisioni delle politiche'. Lo scrive l'FMi nel World Economic Outlook, appena diffuso, ...

Ocse : Crescita debole - avanti con riforme : 22.43 Le riforme strutturali iniziano a pagare ma, nonostante alcuni miglioramenti, in Italia "la crescita economica rimane debole e la disoccupazione è alta, specialmente tra i giovani e i disoccupati di lungo termine". Lo evidenzia l'Ocse nel report 'Going for Growth 2018'. Le sfide restano quelle legate a "produttività e investimenti, lavoro e competenze e alla povertà infantile". E' necessario andare avanti con le riforme per "sostenere la ...